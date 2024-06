Comicreportage aus der Crack-Szene „Hast bekommen, was du wolltest: Unser Elend live und filterlos!“

Sie wirken hart und unnahbar. Doch je näher man den Bewohnerinnen und Bewohnern der Zeltstadt „Crack Hill“ am Stadtrand von Paris kommt, desto mehr offenbaren sie von ihren Lebensgeschichten, ihren Träumen und Nöten. Der Berliner Künstler Constantin Satüpo hat vor einigen Jahren viel Zeit mit den Menschen am Rand der französischen Gesellschaft verbracht und auf der Grundlage seiner Begegnungen mit Obdachlosen und Crack-Süchtigen die Comic-Erzählung „Am Hügel“ geschaffen.

An diesem Mittwoch stellt er das kürzlich im Berliner Avant-Verlag veröffentlichte Buch bei einer Lesung in Friedrichshain vor. Unterstützt wurde Satüpo, der aus Russland stammt und in Moskau und Berlin Illustration und Visuelle Kommunikation studiert hat, mit einem sechsmonatigen Comicstipendium des Senats, das mit einem Aufenthalt in der Berliner Künstlerwohnung in der Cité des Arts verbunden ist.

Eine Seite aus Constantin Satüpos „Am Hügel“. © Avant

Die Hauptfigur von „Am Hügel“ ist ein junger Mann mit dem Spitznamen MC, der die Leserinnen und Leser in teilweise gereimtem, rhythmisch klingendem Rap-Sprechgesang durch eine Parallel-Welt führt, die die meisten nur aus der Ferne kennen.

In der Geschichte von MC und der von vier anderen Menschen aus der Zeltstadt geht es um die alles bestimmende Suche nach der nächsten Crack-Dosis, Gewalt, sexuelle Ausbeutung, polizeiliche Willkür und die wichtige Bedeutung von Hilfsorganisationen wie jene, bei der Constantin Satüpo in Paris eine Zeitlang mitgearbeitet hat. So hat er Zugang zu dieser Welt und ihren Bewohnern bekommen. Und immer wieder geht es auch um verzweifelte Versuche der Betroffenen, ihre menschliche Würde nicht zu verlieren.

Lesung in Berlin © Avant Constantin Satüpo: „Am Hügel“, Avant-Verlag, 120 Seiten, 24 Euro. Bebilderte Lesung des Autors und Podiumsgespräch mit Tagesspiegel-Redakteur Lars von Törne am 12. Juni um 19 Uhr in der Pablo-Neruda-Bibliothek, Frankfurter Allee 17a, Berlin-Friedrichshain, Eintritt frei.

Mit Gouache, Wasserfarbe und Buntstift hat Satüpo grau-braune Bilderfolgen zu Papier gebracht, deren fließender, verwaschen wirkender Stil vieles nur andeutet. Die fiktiven, aber von realen Begegnungen in Paris inspirierten Figuren sind skizzenhaft gezeichnet, dennoch wirken ihre halbrealistisch dargestellten Gesichter und ihre Körpersprache lebendig und authentisch.

Kritisch wird an einer Stelle die Rolle des Erzählers und damit auch des Publikums dieses Buches hinterfragt. „Hast bekommen, was du wolltest“, hält die Figur dem Künstler am Ende des ersten Kapitels entgegen: „Unser Elend live und filterlos!“ Eine von mehreren besonders stark zum Nachdenken anregenden Szenen des Buches, die einem als Leser auch nach der Lektüre noch lange durch den Kopf gehen.