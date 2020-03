Die wichtigste Veranstaltung in Leipzig im März ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Zeilen bereits vorbei: die 72. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, deren Termin seit einem Jahr feststand. Eigentlich wäre direkt auf diese Tagung die Leipziger Buchmesse gefolgt, unter normalen Umständen das bedeutend wichtigere Event.

Aber was ist schon normal? Zuletzt fiel die Buchmesse 1945 aus - da war Krieg und ein Großteil der Messegebäude weggebombt. Damit lässt sich die Absage der Buchmesse aufgrund der Coronavirus-Gefahr nicht vergleichen.

Da aber die Messe mit ihrer Tradition aus Lesungen und Ausstellungen tief in der Leipziger Stadtgemeinschaft verwurzelt ist, setzt die Absage eine Vielzahl kreativer Energien frei. Neben rund hundert Lesungen, die trotz Messeausfall stattfinden, zeugt ein halbes Dutzend Comicveranstaltungen davon.

Manga

Manches davon ist neu und in unglaublich kurzer Zeit entstanden. Etwa die Artist Alley im Beyerhaus (Ernst-Schneller-Str. 6). Die kleine Convention mit voraussichtlich 23 Ausstellern soll einem Teil jener Mangakünstler Ersatz bieten, die sonst als Selbstverleger auf der Buchmesse ausstellen. Die Veranstaltung findet Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei - wie übrigens bei fast allen Comic-Ersatzveranstaltungen zur diesjährigen Buchmesse.

Das Beyerhaus ist eine Location, die bisher kaum für Comicereignisse genutzt wurde. Einzig der Leipziger Comicstammtisch hatte hier vor einigen Jahren kurzzeitig seinen Treffpunkt.

Annemarie Strankmüller, die in der Manga-Szene unter dem Pseudonym Nimatkaja aktiv ist, arbeitet in der Leipziger Traditionskneipe, die zudem über einen großen Saal verfügt. Entsprechend kurz war der Organisationsweg: "Ich hatte mit meinem Chef schon letztes Jahr mal darüber gesprochen, dass ich sehr gern mal einen Künstlermarkt im Beyerhaus machen würde" sagt sie. "Da ich selbst auf der Buchmesse ausgestellt hätte, kam die Idee bei Absage der LBM wieder auf." Eine Idee mit Erfolg: Die zur Verfügung stehenden Ausstellerplatze waren innerhalb eines Tages ausgebucht.

Zu den dort ausstellenden Künstlern gehört der Chemnitzer David Füleki. Der rührige Zeichner (u.a. mehrfacher Preisträger des ICOM-Independent-Preises und des Sondermann-Preises der Frankfurter Buchmesse) hatte im Vorfeld für einen kleinen Skandal gesorgt, als er eine mögliche Ersatzveranstaltung zur Leipziger Buchmesse auf Twitter mit dem sarkastischen, sicher streitbaren Hashtag "Coronacon" andachte.

Nach einigen emotional verständlichen, aber auch einigen übertriebenen Reaktionen ("gestört", "abartig") löschte Füleki seinen Tweet. Füleki wird sowohl im Beyerhaus mit seinem Verlag Delfinium Print ausstellen als auch am Freitag und Samstag in der Bar Rudi (Karl-Heine-Str. 59) signieren.

Independent-Comic

Tradition hat dagegen der Millionaires Club. Das seit 2013 stattfindende Independent-Comicfest tingelte zeitweilig durch verschiedene Locations der Stadt. Seit 2017 hat es einen festen Platz im Conne Island (Koburger Str. 3). Bereits einen Tag nach Absage der Buchmesse erfolgte am 3. März die Bestätigung, das Fest dennoch stattfinden zu lassen: "Das Leben in Leipzig läuft weiterhin wie gehabt", begründeten sie ihre Entscheidung, die mit der Stadt abgesprochen war, die keine Einwände gegen eine Durchführung der Veranstaltung sah.

Auch Aussteller zeigen sich nach aktuellem Stand der Dinge kaum berührt. "Bei unseren Terminen auf dem Millionairs Club hat sich nichts geändert", sagt Rita Fürstenau vom Kasseler Verlag Rotopolpress dem Tagesspiegel auf Anfrage. "Wir werden wie geplant das Erscheinen von „Happy Place“ von Max Baitinger mit einer kleinen Ausstellung feiern." Baitinger ist der aktuelle Preisträger des Comicbuchpreises der Berthold-Leibinger-Stiftung. Auch Zeichner*innen wie Anna Haifisch (die wie Batinger in Leipzig lebt) sowie Paula Bulling (Berlin) werden anwesend sein.

Eine Änderung gab es beim gemeinsamen Auftritt von Reprodukt, Avant und Edition Moderne auf dem Millionaires Club. "Tom Gauld kommt tatsächlich nicht, aber nicht wegen des Virus-Risikos - wir konnten ihm nicht zumuten, zwei Tage Leerlauf bis Samstag zu haben", bestätigt der Verlagssprecher Filip Kolek. Zuletzt erschien der Satirenband "Abteilung für irre Theorien" des schottischen Zeichners auf Deutsch.

Julie Doucet allerdings wird anwesend sein - die kanadische Zeichnerin tourt aktuell anlässlich der Veröffentlichung ihres Buchs "Julie Doucets allerschönste Comicstrips" durch Deutschland.

Ebenfalls stattfinden wird das "Comic-Vorlese-Stündchen" des Berliner Jaja-Verlags im Tschau Tschüssi (Karl-Tauchnitz-Str. 9-11) am Samstag um 14 Uhr, bei dem Bea Davies, Büke Schwarz, Dominik Wendland und Joris Bas Becker aus ihren Werken vorlesen werden.

Shopping, Turniere & Party

Satelliten der größeren Veranstaltungen sind die beiden Leipziger Comicshops. Die Comic Combo (Riemanstrasse 31) wird von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 11 Uhr Signierstunden mit Mangakünstlern ausrichten, die im Beyerhaus keinen Platz mehr gefunden haben.

City Comics (Nürnberger Str. 3) wird am Donnerstag mehrere Signierstunden ausrichten sowie am Samstag eine kleine Ladenmesse, bei der Teile des geplanten Buchmessestandes im Laden errichtet werden. Am Freitag wird ein Magic Draft Turnier stattfinden, sowie am Samstag in Zusammenarbeit mit der Moritzbastei ein Yu-Gi-Oh-Turnier.

Die Moritzbastei (Kurt-Masur-Platz 1) ist auch Ausrichterin der einzigen größeren Comicparty in diesem Jahr. Kurzfristig wurde für Freitag eine Nacht für "Anime-Music, Games & Cosplay" ins Programm gehoben. Es ist die einzige Veranstaltung, die Eintritt kostet, Tickets sind ab 10 Euro erhältlich.

Warnung

Aktuell sind Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern in Sachsen untersagt. Von einer möglichen Verschärfung des Verbots können einzelne Comicveranstaltungen betroffen sein. Hierzu bitte die verlinkten Websites der Veranstalter im Auge behalten.

Online-Aktivitäten

Viele Verlage, auch aus der Comicbranche, haben Onlineangebote und Hashtags zur Nicht-Mehr-Buchmesse initiiert werden. Der Splitter Verlag ist mit einer "Buchmesse2.0" präsent, bei der es täglich neue Aktionen geben soll. Neben der Verlosung signierter Comics besonders interessant: Live-Diskussionsrunden etwa zum Thema "Wird die Comic-Branche zum Frauenzimmer?" Relevante Twitter-Hashtags sind u.a #Live4Leipzig, #bücherhamstern und #leidernichtleipzig.

Unter der irritierenden URL flixcomics.de (die nichts mit dem gleichnamigen Comiczeichner zu tun hat) soll laut Eigenwerbung eine virtuelle Buchmesse entstehen, auf der sich Verlage und Zeichner Kleinstände mieten können sollen. Der angebotene Service (Selbstdarstellung, Video- und Bildpräsentation) entspricht dabei weitgehend dem, den andere Hoster gratis anbieten, nur dass hier Geld verlangt wird.

Entsprechend scheint das Interesse gering zu sein: aktuell weist die Seite bis auf Eigenwerbung keinerlei Inhalte auf. Da die Seite bereits 2017 eingerichtet wurde, wirkt der von den Betreibern verkündete Zusammenhang zum Corona-Virus eher aus kommerziellen Gründen herbeigezogen und wenig solidarisch.