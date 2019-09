Die Nachwuchskünstlerin Lina Ehrentraut erhält den e.o.plauen-Förderpreis 2019. Geehrt werde damit ihr zeichnerisches Werk, eine „fulminante Bilderwelt, die vom Comic über das Einzelbild bis zu selbst produzierten Heften und allerlei Objekten reicht“, teilte die Stadtverwaltung Plauen mit.

„Doggy Style“: Eine Szene aus dem 2019 im Selbstverlag veröffentlichten Werk. Foto: Lina Ehrentraut

Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung soll am 20. September im Vogtlandmuseum Plauen verliehen werden.

Ehrentraut wurde 1993 in Neuss (Nordrhein-Westfalen) geboren und lebt seit sechs Jahren in Leipzig. Sie studiert dort an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. In ihren Werken erzähle sie zumeist von jungen Menschen, oft Frauen, die ihren Platz in der Welt suchten und dabei immer wieder an sich und anderen verzweifelten, hieß es.

Anna Haifisch wurde 2016 ausgezeichnet

Der Förderpreis wird den Angaben zufolge alle drei Jahre an junge Künstlerinnen und Künstler der Bereiche Zeichnung, Karikatur und Illustration von der Stadt Plauen und der e.o.-plauen-Gesellschaft verliehen. Mit der Vergabe erinnert Plauen an den Zeichner Erich Ohser („Vater und Sohn“ ), der im Vogtland geboren wurde und unter dem Pseudonym e.o.plauen arbeitete.

Bisher wurde der Förderpreis acht Mal überreicht, zuletzt 2016 an die Leipzigerin Anna Haifisch. epd