Deutschlands Comicszene hat eine neue Auszeichnung, mit der Arbeiten von Künstler*innen und Verlagen aus dem Independent-Bereich geehrt werden sollen.

„GINCO Award“ heißt er, der Name steht für German Inclusive/Independent Comic. Die Auszeichnung soll für drei bis fünf Kategorien vergeben werden und mit 1000 Euro dotiert sein. Sie soll „verstärkt zur Anerkennung und Unterstützung von Comicschaffenden beitragen“, heißt es in einer Presseerklärung der Initiator*innen vom Freitag. „Als Ergänzung und Erweiterung bestehender deutscher Comic-Auszeichnungen und -Strukturen sollen Indie-Comics inklusiv, transparent und öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden.“

Der neue Preis ist eine direkte Folge des seit vergangenem Jahr ausgetragenen Konflikts um den ICOM-Preis, der sich zuvor als Auszeichnung für Independent-Comics etabliert hatte. Im vergangenen Sommer eskalierte jedoch eine Auseinandersetzung um die Besetzung der Jury, Sexismus-Vorwürfe gegen die Initiatoren des Preises vom Interessenverband Comic (ICOM) sowie die Reaktion des Vorsitzenden Burkhard Ihme führten zu einer Spaltung der Szene.

In der Folge haben sich mehrere Akteur*innen der unabhängigen deutschen Comicszene zu einer „Comic- und Manga-Interessengemeinschaft“ zusammengeschlossen, die jetzt den GINCO Award präsentiert.

Marginalisierte Gruppen im Fokus

Die vier Organisator*innen sind seit langem durch vielfältige Aktivitäten in der Szene bekannt: Lara Keilbart, die als freie Journalistin unter anderem auch Rezensionen für den Tagesspiegel schreibt, ist seit kurzem auch Leiterin des Berliner Independent-Festivals „Comicinvasion“. Eve Jay ist Kommunikationsdesignerin, eine der Organisatorinnen der Künstlergemeinschaft Comic Solidarity wie auch des Frankfurter Comic Satelliten – und sie saß im vergangenen Jahr in der ICOM-Jury, wo die von ihr geäußerte Kritik über deren Zusammensetzung zu jenem Konflikt führte, als dessen Folge es nun den neuen Preis gibt. Lukas R.A. Wilde ist Medienwissenschaftler, akademischer Mitarbeiter der Eberhard Karls Universität Tübingen und hat sich in seinen Arbeiten vielfach mit Comic und Manga beschäftigt, er gehört zudem ebenfalls zu den Organisatoren der Comic Solidarity. Lisa Rau ist Comiczeichnerin und Illustratorin, ihr Comic „Waldgeflüster“ wurde 2016 mit dem ICOM Independent Comic Preis für herausragendes Artwork ausgezeichnet.

Die Organisator*innen des Preis sehen „vor allem Künstler*innen aus marginalisierten Gruppen als wichtige Zielgruppe an, da sie sich in etablierten Systemen oft nicht wiederfinden bzw. wenig Beachtung erlangen“, heißt es auf ihrer Website. „Genauso soll die Arbeit unabhängiger und kleiner Verlage gewürdigt werden, da sie Marginalisierten oft als erstes Sprungbrett in die öffentliche Wahrnehmung dienen.“

Wie der neue Comicpreis genau ausgestaltet sein wird, ist derzeit noch offen. „Der GINCO Award wird sich stets weiterentwickeln“, heiß es in der Ankündigung der Initiative. „Dies kann die Preiskategorien, die Jury, die Art des Preises oder den Ort für die Preisverleihung betreffen.“ Klar ist bislang: „Der Preis wird 2019 erstmal verliehen. Die Frist für Einreichung endet am 31.3.2019. In drei bis fünf Kategorien werden Preise im Gesamtwert von 1000 Euro vergeben, vollständig aus Spenden finanziert. Die Preisverleihung wird voraussichtlich Ende Juni 2019 stattfinden.“

Keine Kooperation mit dem Comicfestival München

Anders als beim ICOM-Preis wollen die Initiator*innen des neuen Preises ihre Ehrung nicht auf dem Comicfestival München vergeben, das sich im zweijährlichen Wechsel mit Internationalen Comicsalon Erlangen zu einem wichtigen Treffpunkt der deutschsprachigen Szene entwickelt hat und in diesem Jahr vom 20. bis 23. Juni stattfindet.

„Wir sind mit zwei Location-Partnern konkret in Verhandlung“, teilt GINCO-Organisatorin Eve Jay dem Tagesspiegel auf Anfrage mit. „Das Comicfestival München ist nicht dabei. Dieses wurde auch nicht angefragt. Es ist nicht der richtige Ort für das Format, das wir uns vorstellen. Die Veranstalter, mit denen wir verhandeln, sind sehr aufgeschlossen und interessiert an einer langfristigen, sinnvollen Zusammenarbeit.“ In ein paar Tagen seien weitere Informationen zu erwarten.

Über die Preisvergabe wird ein unabhängiges Komitee entscheiden“, heißt es in der Ankündigung der Gruppe. „Ziel ist es, dieses divers zu gestalten. Die Personen werden hierzu aus verschiedenen Bereichen der Comic- und Manga-Szene, Forschung und Presse kommen und damit über eine möglichst große Bandbreite an Perspektiven und Expertisen verfügen.“

Klar ist vorerst nur, dass die vier Organisator*innen des neuen Preises selbst nicht in dem Auswahlgremium sitzen werden. Das Quartett werden sich nur um die Koordination kümmern, teilt Lukas Wilde auf Anfrage mit.“ Die Mitglieder des Komitees werden zudem den Namen der/s anonymen Stifters_in des Preisgeldes ebenfalls nicht kennen, um unbefangen an die Sichtung zu gehen.“

Und Eve Jay ergänzt: „Das Konzept sieht vor, dass die beteiligten Partner aus verschiedenen Bereichen der Szene Spezialist*innen zusammenstellen. So wurden für die aktuelle Auswahl Personen durch das Feministische Comicnetzwerk, die Comic Solidarity und durch Akteur*innen aus der Manga-Szene, sowie aus Richtung der Comicforschung nominiert. Die Partnerschaften, die wir auf dieser Ebene für GINCO eingehen, sollen die Vielfalt repräsentieren können, die wir auszeichnen wollen.“

Einreichungen nur digital

Eine wichtige Besonderheit des Preises ist zudem, dass alle Einreichungen digital erfolgen. „Die Organisator*innen vertrauen darauf, dass gute Inhalte sich in jedem Format durchsetzen“, heißt es in der Ankündigung. „Daher soll Indie-Künstler*innen die teils hohen Kosten für Belegexemplare oder Versandkosten erspart werden, sowie digitalen Formaten wie etwa Webcomics eine gleichwertige Sichtbarkeit vor den Augen des Preiskomitees gegeben werden.“

Wer den neuen Preis unterstützen will, hat dazu folgende Möglichkeiten, wie Eve Jay ausführt: „Zunächst im Direktkontakt über [email protected] Spender können bestimmen, ob zukünftigen Preisgeldern ab 2020 zugeführt oder die aktuelle Dotierung aufgestockt werden soll.“ Zudem kann die Arbeit der Organisationsgruppe über die Patreon-Seite der Comic Solidarity unterstützt werden. Interessierten Firmenpartnern könne die Gruppe zudem im Rahmen der Bühnenprogramme von Comic Solidarity analoge und digitale Logo- und Produktplatzierung vor Publikum anbieten, so auf der Comicinvasion Berlin und der Comic Con Germany in Stuttgart.