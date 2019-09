Asja Wiegands "Sterne Sehen"

Das Cover von Olivia Viewegs "Endzeit". Foto: Promo

Asja Wiegand kam, wie auch Olivia Vieweg oder Katja Klengel, über in Deutschland veröffentlichte Manga zum Comic, was unter anderem maßgeblich dem Erfolg von "Sailor Moon" ab 1998 zu verdanken ist.

Und so wie Autorin und Zeichnerin Naoko Takeuchi bei "Sailor Moon" mit Sailor Venus oder Sailor Merkur gleich das Sonnensystem personifizierte – Sailor Pluto entstand vor 2006 und der Aberkennung des Planetenstatus durch die Internationale Astronomische Union – hat nun Asja Wiegand in "Sterne Sehen" (Zwerchfell, zwei Bände, 70/82 S., je 10 €) keineswegs die gerade im franko-belgischen Comic oft übliche Darstellung einer mit physischer Gewalt konfrontierten Figur im Titel verbalisiert, sondern den Wunsch nach der Begegnung mit einer nicht von dieser Welt stammenden Entität subsumiert.

Beim Joggen begegnet Nina der verletzten Ela Era Ean, die von sich behauptet, sie sei mit einem Raumschiff bruchgelandet, und lässt diese bei sich einziehen. Von latenter Anziehung zu Ela angetrieben, aber ebenso an deren Geschichte zweifelnd, schwankt sie fortan zwischen dem Willen zum Glauben und einer stetig an ihr nagenden Skepsis, die sich ebenso im Verhältnis zu ihrer Familie zeigt, die hier durch ihre raumgreifend agierende Schwester verkörpert wird.

Der sehr stimmig und verhalten inszenierte erste Teil lebt vor allem durch dessen Gestaltung von in Grau angelegten Abstufungen sowie dem damit einhergehenden behutsamen Umgang der Figuren miteinander, wobei die gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnissuche in den Dialogen eine weitere Schattierung in diesem Drama vor sommerlicher Kulisse ansichtig macht. Zudem sind in der Haarschneide-Sequenz sowie der luftigen Panelgestaltung Anklänge an Kiriko Nananans lesbische Liebesgeschichte "Blue" erkennbar.

Leider wird in dem im Frühsommer 2018 erschienenen zweiten und abschließenden Band dem Konflikt zwischen Nina und ihrer Schwester zu viel Raum gelassen, was die eher schlanke Erzählstruktur überfordert sowie den Zeichenstil etwas nervös hingeworfen erscheinen lässt und nur durch eine betörend schöne Reminiszenz an die Rakete, mit der Tim und Struppi einst zum Reiseziel Mond aufbrachen, ausgeglichen wird – bei gleichzeitiger Wiederholung des Fremdkontakt-Motivs, welches hier natürlich auch als zaghaft angedeutete homoerotische Beziehung gelesen werden kann.

Die letzte Seite birgt dann allerdings doch ein unerwartetes Finale, bei dem einige Leser*innen sicherlich „I want to believe“ seufzen werden. (ORi)