Cristin Wendts und Ronja Büschers "Message"

Das Titelbild des ersten Bandes von "Message". Foto: Promo

Wie schwer es ist, pessimistische SF zu schreiben, ohne in die Widerholungsschleife derselben alten Klischees zu geraten, sieht man nicht nur bei Zep und Bertail sondern unter anderen Vorzeichen auch in Cristin Wendts und Ronja Büschers Debut "Message" (Band 1 von 5, Cross Cult, 80 S., 20 €).

Der Auftakt "Loading" lockt mit einem Zitat aus H. G. Wells' "The Time Machine" und verspricht Einsichten in eine postapokalyptische Zukunft, in der sich ein Computervirus, das eigentlich den Klimawandel bekämpfen sollte, gegen die Menschheit als dessen Urheber gewendet hat.

Trotz derart omnipräsenter Topoi tut sich der Band schwer damit, herauszustellen, inwieweit sich dieses Setting von zahllosen medienübergreifend ähnlich gestalteten Szenarien unterscheidet, in denen die Welt von maliziösen Maschinen in Schutt und Asche gelegt wurde, weil sich partout niemand an Asimovs Robotergesetze hält.

Weder die Figuren noch die mit einigen Ladehemmungen einsetzende Handlung können das Gefühl aufheben, das zwischen düster und schrill changierende Actionabenteuer schon einmal gelesen, gesehen oder gespielt zu haben.

Damit, dass es sich hier nur um einen ersten Band handelt, der nicht genug Raum zur Entfaltung lässt, hat das weniger zu tun als mit dem unausgewogenen Erzähltempo, das abwechselnd zu viele und zu wenige Informationen über Welt, Charaktere und alles, was auf dem Spiel steht, preisgibt.

So erfährt man über Avaraus, den reizbaren Helden der in dieser Hinsicht gnadenlos generischen Geschichte, kaum mehr, als dass er den vermeintlichen Tod seines Bruders nicht überwinden kann und nach Antworten sucht, und weder die Bildsprache noch die hölzernen Dialoge mit seinem Kumpel Quinn machen daraus mehr als eine abstrakte Plotmotivation.

Andererseits sind viele Szenen mit Technobabble überladen, das sich auf Handlung und Charakterentwicklung wie eine angezogene Handbremse auswirkt und dessen graphische Gestaltung in guten Momenten zum Verständnis beiträgt, in schlechten jedoch wirkt wie der Menühintergrund eines Videospiels.

Allgemein wirken sich intermediale Einflüsse nicht zum Vorteil aus. Die fahlrot-dunstige Wells-Hommage ist zwar der stimmungsvollste Moment im ganzen Band, erinnert aber zugleich daran, wie alt die Prämissen sind. Das gezielte Spielen mit Schärfe und Unschärfe verfehlt den angestrebten cineastischen Effekt, zumal das permanente Überschreiten von Panelgrenzen auf andere Art ebenfalls die dritte Dimension andeutet und so die Wirkung konterkariert.

Zumindest in dieser Hinsicht gehen Text und Bild hier Hand in Hand, täuschen sie doch beide eine Tiefe vor, die im Material eigentlich nicht vorhanden ist. (HKB)