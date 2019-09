Enki Bilals "Bug"

Das Titelbild von "Bug". Foto: Promo

Enki Bilal hat sich schon früh, nämlich 1979 mit "Exterminator 17" und ebenso regelmäßig in den 1980ern durch Reihen wie "Alexander Nikopol", an SF-Topoi bedient. 2018 veröffentlichte der zu Ruhm gekommene Veteran das IT-Crash-Szenario "Bug" (Carlsen, 88 S, 24 €).

Die Idee ist nicht sonderlich originell. Vielleicht wäre sie es aus metatextueller Perspektive, falls der Totalausfall aller Computersysteme Werke wie Bilas schwer CGI-gestützten Film "Immortal" aus dem Jahr 2004 unmöglich gemacht und er das selbstreflexiv mittels eines daran anknüpfenden autobiografischen Comics ausgeschlachtet hätte.

Dass sich alles digital gehortete und nach dem Zusammenbruch verlorengegangene Wissen in einem einzigen Menschen konzentriert, welcher daraufhin zur meistgejagten Person auf einer ins Chaos schlingernden Welt wird, macht "Bug" zu einem Selbstläufer für Bilal, der sonst eher mit dem begnadeten Szenaristen Pierre Christin zu Hochform auflief.

Als abgängig zu verzeichnen sind jedenfalls die Grenzen aufzeigenden Tuschlinien, um dem Hang der späten Jahre zum Einsatz von unter anderem Kohle und Direktkolorierung und damit einer allumfassenden Düsternis zu frönen. Fort ist zudem der Farbrausch einer Preziose wie dem mit Christin zusammen verfassten Treibjagd, einem absoluten Höhepunkt im Werkkatalog des Künstlers, voller Rottöne in blutdurchströmten russischen Dampfbädern sowie gülden schimmernden Turmkuppeln und Ikonenbildern umrankt von heiligen Auren.

In "Bug" wirken einige Panels wie reiner Selbstzweck, so die schwebenden Superreichen. Sie scheinen nur zu existieren, um möglichst Spektakuläres zu visualisieren und nähren den Verdacht, dass ein Zeichner, dessen Einzelseiten zu horrenden Preisen versteigert werden, genau auf einen derartigen Markt abzielt.

Andererseits, Bilals Film "Immortal" war beispielsweise trotz oder gerade wegen seiner den Blick befremdenden Ästhetik ansehnlich und interessant, und "Bug" entfaltet ebenfalls einen gewissen, wenngleich etwas aus der Zeit gefallen scheinenden Reiz.

Und dann blitzt plötzlich doch die alte Grandezza auf, spätestens beim Auftauchen von Koreas Staatsoberhaupt in Pjöngjang, der in seiner gläsernen Badekabine wie ein Wiedergänger Baron Harkonnens wirkt – was sich auf Auktionen garantiert lukrativ ummünzen lassen wird.

Es ist schwer vorhersehbar, ob und wie Bilal die Reihe auf die Reihe bekommt, aber zumindest hat er einen passablen Einstieg geschaffen, Ende 2019 soll es bereits weitergehen. (ORi)