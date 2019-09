Frauke Bergers "Grün"

Das Cove des zweiten Bandes von Frauke Bergers "Grün". Foto: Promo

Es sieht aus, als ob Anna Haifisch und Olivia Vieweg, zwei der innovativsten und stilsichersten Kräfte im deutschen Comic, sich in Zukunft wärmer anziehen müssen. Denn Frauke Berger lässt in "Grün" (Splitter, zwei Bände, 56/68 S., je 15,80 €) Panels zu Tönen, auch Farbtönen, tanzen, die in unseren Breitengraden bisher kaum oder gar nicht hörbar waren. Rhythmisch bewegt sie sich dabei auf einem Niveau von Kompositionsmeistern wie beispielsweise Andreas Martens.

Berger psychedelisiert stilistisch nah an Philippe Caza oder Moebius, letzterer Einfluss musste jedoch erst die transformierende Schule von Hayao Miyazaki durchlaufen, um von unter anderem Brandon Graham, James Stokoe oder Sloane Leong nach Bearbeitung mittels mangafiziertem Succus gastricus wieder ausgespien zu werden, so geschehen in der Serie "Prophet" (ab 2012).

Daraus resultiert dieser aus einer falsch verdauten Lynch-Verfilmung spinnerhafte Wüstenplanet-Mystizismus – nur wenige werden sich vermutlich durch das zu gigantischen Proportionen aufgeblasene Jugendbuch von Frank Herbert gewühlt haben.

Aber weil Berger im Gegensatz zu Herbert keine Männer messianisiert, wie es auch ihre Schwester im Geiste, Sloane Leong in ihrem dekolonialisierenden SF-Epos "Prism Stalker" nicht tut, ist "Grün" zudem angenehm fernab von jeglicher Erlöser-Mystifizierung und daher viel besser. Herberts durchaus beeindruckendes World Building hat Berger jedoch gleichfalls drauf, und so entsteht tatsächlich eine ganz eigene Welt.

Berger lässt negativen Raum für sich arbeiten, etabliert eine empathische Koloration, wandert keine ausgetretenen Genre-Handlungspfade ab, wie es in der deutschen Comic-/Phantastik-Szene sonst en vogue ist, und „Oh Gott, da ist jemand, der eine eigene Vision vermitteln kann, das lässt sich nie und nimmer verkaufen, kann sie nicht Drachen oder wenigstens ein paar fucking Elfen reinbringen“.

Muss sie gar nicht. Ihre Erzählung um eine junge Frau, die auszieht, um einen, nun ja, recht sandigen Planeten von einer raumgreifenden Pflanzendeformation zu befreien – was hier durchaus bildhaft wie titelgebend zu verstehen ist – punktet mit Diversität in der Charakterzeichnung und beeindruckender Synthese von Wort und Bild, weil sie das Lettering gleich mit besorgt, und verzichtet dabei auf die üblichen machiavellistischen Sandkastenspiele straff organisierter und oftmals männlicher Zukunftsvisionen. (ORi)