Inés Estradas "Alienation"

Das Titelbild von "Alienation". Foto: Promo

Alienation meint nicht nur Entfremdung, die englische Vokabel steht ferner für Besitzübertragung. Wird Besitz aber nur gebietend zugeteilt und nicht selbstständig angeeignet, mag die Freude über die Habe am Ende geteilter Natur sein.

Diese unterschiedlichen Definitionen des Begriffs deutet die Mexikanerin Inés Estrada in ihrem gleichnamigen SF-Comic aus, welcher zuerst in sechs Einzelheften und anschließend im Frühjahr 2019 in gesammelter Form erschien (Fantagraphics, 244 S., ca. 18 €).

Estrada, die vorher durch widerborstige und strubbelige Kurzcomics auffiel, wie sie 2013 beispielsweise die entzückenden und mit verspieltem Bodyhorror und Naturverbundenheit im Wortsinn angereicherten "Borrowed Tails" versammelten, befasst sich in "Alienation" mit Virtual Reality und Enhancement und vielen anderen Dingen, die uns das Entkommen aus der unzulänglichen Fleischlichkeit und letztlich der eigenen Endlichkeit ermöglichen sollen.

Am Ende des Weges steht die forcierte Paarung mit einer künstlichen Intelligenz, um, paraphrasiert nach einem anderen mit Transformationen befassten Künstler, David Cronenberg, das neue Fleisch zu erschaffen – welches bei Estrada von der Form her aber eher an Mangaka Hideshi Hinos "Bug Boy" erinnert und dessen Genese vor den Kulissen des letztjährig im April verstorbenen norwegischen Comickünstlers Pushwagner und seiner Tranquilizer-verseuchten Megalopolis der Zukunft "Soft City" stattfindet.

Aber nicht nur, dass bereits Julie Christie 1977 im Film "Demon Seed" Opfer derartiger, wenngleich in diesem Fall männlich-voyeuristischer Gedankenspiele geworden ist, der Gedanke selbst ist vermutlich älter als jede historische Bildschrift.

Nun stellt sich natürlich der Blick auf das Erleiden einer solchen Objektifizierung aus weiblicher Perspektive noch einmal anders dar, und Estrada findet inspirierte wie gekonnt umgesetzte Sequenzen für die semipermeablen Bildwelten ihrer Hauptfigur, die von Halluzinationen und einer gnadenlos auf Wirtschaftlichkeit hin optimierten Realität durchdrungen sind.

Das oft zu offensichtliche Aufspießen von heute beobachtbaren Tendenzen, wie sie dann in Benennungen wie der „Bezos Avenue“ münden, erscheint jedoch redundant – erschließt sich den Leser*innen der Entwicklungsstand einer Welt, deren Prämisse auf heute beobachtbaren Entwicklungen fußt, doch bereits aus der Handlung. (ORi)