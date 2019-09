Katrin Gals "Radius: Rebellion"

Das Titelbild von "Radius". Foto: Promo

Dank geradliniger Erzählweise hat Katrin Gals "Radius: Rebellion" (Splitter, 96 S., 19,80 €) weniger Startschwierigkeiten, dafür hapert es hier in mehrfacher Hinsicht am Ton.

Der Einstieg in die auf vier Bände angelegte SF-Reihe über den Bürgerkrieg auf einem zweigeteilten Planeten versucht schon früh, durch den Einsatz von Metapanels die Dramatik der Lage einzufangen, hält den Detailreichtum der ersten Seiten aber nicht aufrecht und lässt insbesondere die Hintergründe außer Acht, deren verwaschene Farben das gesamte Erscheinungsbild schmälern.

Geradezu drollig sind zudem die oft karikativen Posen der Figuren – seien es die an einem Heilmittel feilenden Wissenschaftler, die verbissene Rebellenanführerin oder der intrigante Strippenzieher hinter den Kulissen –, die mit der vorgeblichen Ernsthaftigkeit des High-Tech-Actionspektakels so gar nicht harmonieren wollen.

Dass lockerflockig mit Begriffen wie „Säuberung“ und „natürliche Auslese“ hantiert wird, um dem Ausgangskonflikt mehr Bedeutung zu verleihen, fiele weniger negativ auf, wären diese genozidalen Untertöne nicht in eine verunglückte Allegorie auf antirassistische Bürgerrechtsbewegungen eingewoben, die, kaum ist die forcierte, aber dafür immerhin kompakte Exposition vorüber, fallengelassen wird.

Den auf kurzweilige Action gemünzten Comic mit zeitgenössischen Themen anzureichern, indem die unterdrückten Bewohner der ärmeren Planetenhälfte anfangs mit englischen Slogans wie „End Noble Supremacy“ oder „Human Values Do Not Depend On Skin and Hair Color“ zu sehen sind, ist bereits befremdlich.

Doch spätestens, wenn mit dem Alpha-Team die eigentlichen Helden auf den Plan treten und sich als Verkörperung generischer weißer Actionstereotype entpuppen, die sich fortan in soliden Kampfszenen mit den ebenso weißen Rebellen prügeln, ist der politische Unterton vollends verklungen und lässt ein schales Gefühl moralischen Trittbrettfahrens zurück. (HKB)