Mickey Zacchillis "Space Academy"

Während Tsutomu Nihei die Auflösung seines Stils in ein seltsames Konglomerat aus Wohlgefallen und abstrakte Formen vorantreibt, scheint Mickey Zacchilli mittels ihrer ursprünglich auf Instagram gestarteten Serie "Space Academy" (Koyama Press, 216 S., ca. 16 €) – welche Ende 2018 auch in gedruckter Form erschien und aus lose zusammenhängenden, aber ebenso einzeln lesbaren Strips besteht – einen stilistisch-taktischen Schlag ins Gesicht effekthascherischer SF-Comics wie beispielsweise "Message" ausführen zu wollen.

Die Reduktion bzw. Auflösung von Standardthemen über die visuelle Erzählkomponente, die Anleihen bei Manga und Kunstcomics macht, aber den Weg in die Abstraktion bzw. die von Nihei in dessen letzten Werken praktizierte Emanzipation von dem Anspruch, Formen überhaupt entschlüsseln zu wollen, betreibt Zacchilli, indem sie alles skizzenhaft darstellt, aber auf stets einfach identifizierbare Grundmuster zurückführt.

Ebenso eine Pionierin innerhalb des Felds der im Risograph-Verfahren gedruckten Comics, in dem auch die Produktion von Kleinstauflagen bei geringem Aufwand möglich ist, erzählt Zacchilli aus dem Jahr 2155, dabei an den Titel einer SF-TV-Serie für Kinder aus den 1970er Jahren erinnernd, von jungen Leuten, die in einer Weltraumakademie ausgebildet werden, deren weiteres Personal aus Robotern und Computern besteht.

Dies ist nahe an den "Peanuts" mit deren Verquickung zwischen Komik und philosophischen Untertönen sowie eine Schwester im Geiste von Aminder Dhaliwals Strip "Woman World", ebenfalls einst auf Instagram debütierend, in dem unaufgeregt auch schon mal Banales Eingang findet.

Auf den ersten Blick eher improvisiert erscheinend, macht genau dies den Charme von Zacchillis Serie aus, und bei genauerem Hinsehen erweist sich ihre Meisterschaft darüber hinaus darin, mit wenigen Strichen von unterschiedlicher Stärke die Wandlungen der Gemütszustände ihrer Figuren besser einzufangen als so manch renommierter und dem Expressionismus zugeschlagener bildende Künstler. (ORi)