Olivia Viewegs "Endzeit"

Zombies haben sich längst von aller gesellschaftskritischen Konsumsymbolik freigeschlurft und belagern seit gut einem Jahrzehnt die Popkultur. Da können einem die untoten Virenschleudern und das mit ihnen einhergehende permanente Neuerzählen eines unbarmherzig-brachialen Naturzustands, der nur von kulturellen Instanzen in Schach gehalten wird, langsam auf die Nerven gehen.

In Olivia Viewegs "Endzeit" (Carlsen, 288 S., 22 €), einer erweiterten Langfassung ihrer 2011 eingereichten Diplomarbeit, wird die Apokalypse aber so berückend in Szene gesetzt, dass man geneigt ist, das Genre doch nicht totzusagen.

Die introspektive Überlebensreise zweier junger Frauen durch die hochsommerliche Thüringer Landschaft zwischen Weimar und Jena – spektakulär koloriert von Ines Korth und Adrian vom Baur – fängt in weichen Bleistiftkonturen das Überwinden äußerer wie innerer Hindernisse ein und verändert das Survivalsetting hin zu einer universellen Erzählung über Trauma und Schuldverarbeitung. Das Ergebnis wäre stellenweise fast zu süß und gelegentlich etwas plakativ, würde alles nicht stets in überzeugender Aufrichtigkeit aufgehen.

Dass die Dynamik zwischen der naiven Vivi und der resoluten Eva mühelos über fast 300 Seiten trägt, verdankt sich der in Manga-Manier perfektionierten Ausdrucksstärke, mit der Vieweg die mitunter skizzenhafte Mimik und Gestik zum eigentlichen Erzählmittel macht.

Tatsächlich kommen ganze Passagen nonverbal aus, wenn alles, was die Figuren bewegt, visuell auf den Punkt gebracht zwischen ihnen in der Luft hängt, was zudem persönliche Hintergründe enthüllt, ohne sich erst mit Expositionen zur Weltlage aufzuhalten.

Handlungen wie Vivis Flucht aus der psychiatrischen Anstalt, deren Leiterin sie als Tochterersatz verhätschelt, oder Evas spontaner Entschluss, ihr altes Leben in einer glühenden Flammengloriole aufgehen zu lassen, sind derart tiefgehend vorbereitet, dass die Hintergründe der Epidemie ohnehin gleichgültig sind.

Zudem hilft gerade der Einsatz haptischer Elemente – Ameisen auf nackter Haut, Flipflops im hohen Gras – den absurden Widerspruch für die Leser*innen spürbar zu machen, dass das Grauen der allgegenwärtigen Gefahr immer wieder in kindliches Staunen über die davon völlig unbeeindruckte Schönheit der idyllischen Kulisse umschlagen kann.

So prangt über dem Leben und Sterben Tag und Nacht der konturlose Himmel, die leuchtenden Farben durchsetzt mit Federwolken und Sternen, ein keinesfalls gleichgültiger, sondern eher tröstlicher Spiegel der Welt. (HKB)