Tillie Waldens "On A Sunbeam"

Dass Tillie Walden, die von sich selbst sagt, mit SF eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte zu haben, für ihr 2017 als Webcomic und im Folgejahr auch gedruckt erschienenes Adoleszenzdrama "On A Sunbeam" (First Second, 544 S., ca. 25 €) gleich auf der Shortlist der Hugo-Awards landete, kann nicht verwundern.

Die lebhafte Geschichte über Liebe, Freundschaft und die mühsamen Klippen des Erwachsenwerdens hätte ebenso gut von der gerade von einer jüngeren Leserschaft gefeierten Nachwuchsautorin Becky Chambers stammen können. Wie deren "Wayfarers"-Reihe setzt "On A Sunbeam" auf eine ausgestaltete Zwischenmenschlichkeit, macht aber aus der Ausgangssituation einer jungen Frau, die sich einer Raumschiffcrew anschließt und so eine neue Familie findet, doch etwas ganz Anderes.

Dank der verwunschenen und erfrischend wenig technikfixierten Weltgestaltung begleiten wir die Gruppe sympathischer Außenseiter über lange Kapitel hinweg gern bei der Arbeit und leben uns in den Bordalltag ein. Raumschiffe schwimmen gigantischen Fischen gleich durchs All, verfallene Tempel bedürfen der Restauration, namenlose Planeten locken mit atemberaubender Flora und Fauna, doch Protagonistin Mia verheddert sich immer wieder in Erinnerungen an ihre Schulzeit und die erste zarte Romanze mit einer geheimnisvollen Mitschülerin.

Rückblenden und Rahmenhandlung greifen dabei ebenso geschickt ineinander wie die harmonisch konzipierten Panel- und Szenenübergänge, was mit den Grundthemen von Gemeinschaft und Verbundenheit korrespondiert.

Überhaupt nimmt Walden das Weltall als Schauplatz ästhetisch außergewöhnlich ernst. Ihre Szenerien sind mit spärlichen Farben in weite schwarze Flächen eingelassen, die eine fast schon beängstigende Weite vermitteln, als könnten sich die von wenigen feinen Linien gehaltenen Gestalten darin jederzeit auflösen und Teil des mit Sternen, Nebeln und Planeten durchsetzten Raums werden.

Einfache aber detailreiche Bilder, die in sich ruhen, ohne dabei in plakative Melancholie abzugleiten, verleihen der eigentlich simplen Geschichte um Mias Suche nach ihrer verschollenen Jugendliebe eine unerwartete Tiefe.

Nur selten wird die Allgegenwart des Kosmos gebrochen und durch sattere Farben auf der Planetenoberfläche oder die komplett weißen Hintergründe einer grenzenlos scheinenden Teenagerromanze ersetzt. (HKB)