Tsutomu Niheis "Aposimz"

Wer ohne Zögern Captain Hook zu den Pionieren des Transhumanismus zählen würde, kann ebenso Tsutomu Niheis SF-Manga, angefangen bei "Noise"/"Blame" bis hin zu "Knights of Sidonia", als Meditationen innerhalb dieser Denkrichtung begreifen.

Also fast. Abzulesen ist an der Entwicklungsgeschichte der Werke des japanischen Mangaka die Faszination an Mutation, hybriden Lebensformen und latentem Sadomasochismus. Letzterer ist, vor allem in den Frühwerken bis circa "Abara", durch an die BDSM-Szene erinnernde Kleidungsstile der Protagonisten sowie deren Lust an Unterwerfung gegenüber einer fortwährenden Veränderung erkennbar – was stets Trennungsschmerzen von nur temporär Bestand habenden Lebensumständen und -formen impliziert.

Auch unterliegt die Geschlechtsbestimmung hier oft keinerlei Normativ mehr, wobei sich allerdings im Spätwerk Niheis ein leicht verklemmt wirkender pubertärer Humor breit zu machen beginnt, der sich vornehmlich in der Zurschaustellung sekundärer Geschlechtsmerkmale weiblicher Figuren in als humoristisch verklärten Situationen zeigt.

Im gleichen Zug, in dem sich Niheis einstiger Ansatz von enigmatischen und nicht-linearen Erzählstrukturen in eine leichter konsumierbare Richtung entwickelt, betreibt er, und das im neuesten Werk "Aposimz" (Cross Cult, bislang drei Bände, je 180/192 S., je 10 €) noch mehr als in der vorangegangenen Kampfroboter-Seifenoper "Knights of Sidonia", eine Demontage seiner grafischen Manierismen.

Seine ehedem in opaker Dunkelheit schwelgenden und mit dicken Tuschestrichen von massiver Wucht angelegten Bilderwelten bewegen sich auf eine nachgerade schwerelose Leichtigkeit zu, dabei die völlige Auflösung aller Konturen und Details forcierend.

Im Wesentlichen sorgt diese Vorgehensweise für einen avantgardistischen Subtext mittels einer minimierenden Verbildlichung, welche eine starke Nähe zum Genre des abstrakten Comics aufweist; vielleicht ist es aber gleichfalls eine der Arbeitsökonomie geschuldete Entscheidung.

Gleichzeitig bleibt Nihei dem Thema der ewigen Auseinandersetzung treu, um ausufernde Schlachten zwischen genetisch aufgerüsteten Hybriden, in "Aposimz" als Normpuppen und auf einem Eisplaneten lebend spezifiziert, zu inszenieren.

Das Nacherzählen der Handlung ist müßig, dient diese doch lediglich als Staffage. Wo der Künstler damit am Ende hin will, bleibt weiterhin abzuwarten, aber die Evolution der Grafik ist hier nicht nur Selbstzweck, sondern ebenso immanenter Bestandteil des Oberthemas der menschlichen Auflösung. (ORi)