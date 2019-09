Zeps und Dominique Bertails "Paris 2119"

Das Titelbild von "Paris 2119". Foto: Promo

Mit "Paris 2119" (Schreiber&Leser, 88 S., 19,80 €) versucht sich "Titeuf"-Schöpfer Zep an einer futuristischen Metropolenhommage. Nach dem apokalyptischen Ökothriller "The End" richtet der Schweizer seine Aufmerksamkeit weiter in die Zukunft und entwirft gemeinsam mit Dominique Bertail eine Stadt, die in ihren besten Momenten alle unvereinbaren Kontraste im Paris der Gegenwart heraufbeschwört.

Wo heute unsichtbare soziale Grenzen zwischen drastischer Armut und glänzenden Szenevierteln quer durch die Arrondissements verlaufen, ziehen im Jahr 2119 technische Hilfsmittel scharfe Trennlinien. Große Teile der Stadt sind kaum bevölkert, die wenigen sozialen Knotenpunkte durch Lichtkegel vom künstlichen Dauerregen der Außenwelt abgeschirmt. Das moderne Teleportationssystem Transcore hat physische Ortswechsel nahezu abgelöst und die ganze Welt in Sekundenschnelle erreichbar gemacht.

Hier gelangt der soziale Kommentar in "Paris 2119" leider bereits an sein Ende und schlägt in eine beliebige Technikkritik um, wenn der aus der Zeit gefallenen Held Tristan Keys, dessen Nostalgie charmant rückwärtsgewandt wirken könnte, jedoch unweigerlich an affektiert aufgesetztes Hipstertum denken lässt, auf die Spur von Transcores finsterem Geheimnis kommt.

Die böse Offenbarung, eingeleitet von einer kuriosen Métro-Begegnung, ist dann so vorhersehbar, dass der melancholische Möchtegernermittler außerordentlich tumb wirkt. Dabei bleiben Tristan und seine Partnerin Chloé, deren unbesorgte Transcore-Nutzung sie als Akteurin zunehmend degradiert, in der Charakterzeichnung zu blass, um die Leser über die Handlungslängen hinweg zum jähen Finale zu tragen.

Diese Zukunftsvision erschiene letztlich ebenso antiquiert wie ihr Protagonist, drohte die nostalgisch eingefärbte Ennui nicht permanent in einen beinahe komischen Fatalismus umzuschlagen. Bertails Zeichnungen und vor allem Farbgebung ermöglichen es der zahmen Fortschrittsskepsis, sich selbst als tragische Ausbruchsphantasie zu entlarven, die auch im Happy End noch zum Scheitern verurteilt ist.

Die verspielten futuristischen Applikationen, die das vertraute Pariser Stadtbild ergänzen, können die saubere Tristesse der ersten Hälfte zwischen beigen Appartements und graubraunen Metroschächten nicht auflockern und trotz einiger Cyberpunktelemente stellt sich rasch das Gefühl ein, durch eine viel zu glatte Handlung ohne Akzente geschleust zu werden.

Erst als Tristan Keys aus der Gesellschaft ausbricht, weiten sich die Panels zu eindrücklicheren Szenerien von regennassen Pariser Straßen hin zu einer beinahe mystischen Nacht in London. Je weiter die Fassade von Tristans Welt bröckelt und in Verwirrung und Haltlosigkeit abdriftet, desto klarer werden ihre Umrisse, desto leuchtender ihre Farben und desto lebendiger und zugleich widerständiger die Hintergründe.

So rettet der beherzte Sprung vom Eiffelturm nicht nur den Helden in die Romantik eines Lebens als anonymer Outlaw, sondern erteilt zugleich dem zwischendurch fast zwanghaft wirkenden Realismus eine Absage, um sich in jenen mythischen Zustand zu flüchten, den Claude Lévi-Strauss, der im Comic sogar als Klon präsent ist, wildes Denken nennt.

Als Liebeserklärung an Paris visuell glaubwürdig, gelangt die Story dennoch nicht über das existentielle Entsetzen einer nachmittäglichen Métrofahrt hinaus. (HKB)