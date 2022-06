Bereits am Dienstag war zu hören, Tim Sale sei wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert worden, die Angehörigen des US-Amerikaners baten allerdings via Twitter um Privatsphäre. Nun ist es offiziell: Nach Neal Adams und George Pérez hat die Comicwelt binnen kurzer Zeit einen weiteren ihrer großen, ja, ihrer unverkennbaren Meister verloren

Markanter Look an der Grenze zur Karikatur

Sein Debüt gab Tim Sale Mitte der 1980er, als er die Comic-Adaption von Robert Asprins Funny-Fantasy-Roman „Ein Dämon zu viel“ tuschte. Schon anhand seines Frühwerks konnte man erkennen, dass Sale anders zeichnete, irgendwie anders an die Sache heranging. Er hatte einen eigenen Schwung und Duktus, seine Bilder einen markanten Look, bei den Figuren in der Überzeichnung teils an der Grenze zur Karikatur.

Ende der 1980er betrat Sale als Zeichner und Tuscher das Comic-Universum von Matt Wagners unabhängiger Heldenserie „Grendel“. 1991 tuschte Sale seine erste Batman-Story, ein Jahr später zeichnete er für die Batman-Reihe „Legends of the Dark Knight“ seinen ersten Mehrteiler. Anfang der 1990er arbeitete Sale an einer Serie über DCs Abenteurer und Wissenschaftler von den "Challengers of the Unknown" erstmals mit Autor Jeph Loeb zusammen, mit dem er später Meisterwerke wie „Batman: Das lange Halloween“, „Batman: Dark Victory“ und „Superman: Ein Held fürs ganze Jahr“ realisierte.

Mit Jeph Loeb schuf Sale mehrere legendäre Batman-Geschichten. Foto: Panini

Für die TV-Serie „Heroes“ schuf Sale derweil die Gemälde, die Teil der Geschichte und in den Episoden zu sehen waren. Darüber hinaus illustrierte Sale viele Cover, unter anderem für die „Batman“-Serie von Tom King vor einigen Jahren. Nach über 25 Jahren kehrten Sale und Loeb 2021 schließlich für ein brandneues Sequel zu ihrem Klassiker „Batman: Das lange Halloween“ zurück, diesem Noir-Meisterwerk, in dessen faszinierenden Bildern Sale die Magie des alten Hardboiled-Hollywoods beschwor, und das auch als Animationsfilm adaptiert wurde. Am 15. Juni ist Tim Sale im Alter von 66 Jahren verstorben.

