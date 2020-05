Damien Jurado: What’s New, Tomboy (Loose)

Im Nordwesten der USA versteckt, sendet Jurado beharrlich stille musikalische Signale in die Welt, die leicht überhört werden können. In diesen kleinen Liedern steckt viel Wut, Unverständnis, Zärtlichkeit. Zu sprechen ist der Künstler nicht. Sein Smart-Phone hat er weggegeben. Andreas Müller, Moderator

Car Seat Headrest: Making A Door Less Open (Matador)

Im Grunde war Band-Mastermind Will Toledo nie ein Slacker. Verschwenden wollte er sich nicht, ehrgeizig sucht er eine Nische. Das neue Album mit seinen Hybrid-Songs versucht, den Rock zu überwinden. Auf der Bühne trägt er eine niedliche Gasmaske. Bedürfnis oder Kalkül? Unklar. Claudia Gerth, radioeins

Ghostpoet: I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep (PIAS)

Der Musiker aus London schwebt weiter zwischen Rock, Noise, Electronica und Spoken Word. Seine Songs beschwören Finsternis und Resignation, trotzdem brechen immer wieder Momente der Schönheit und Erhabenheit in die Musik, die alles andere als klaustrophobisch ist. Fabian Wolff, Musikkritiker

Joan As Police Woman: Cover 2 (Sweet Police)

Einem Song dienen – oder ihn sich radikal aneignen. Joan Wasser ist auf ihrem zweiten Coveralbum radikal, klar. Entschleunigt Prince („Kiss“), intimisiert Coldplay („Out of Time“). Ihre Stimme: soulig, verführerisch. Zu Talk Talk und Neil Young fällt ihr weniger ein. Trotzdem sehr schöne Platte. Christian Schröder, Tagesspiegel