Darum geht es im „Tatort“ aus Münster Mord im Schrebergarten

Für Regisseurin Brigitte Maria Bertele ist der „Tatort“ aus Münster „der Pionier in der Crime Comedy in Deutschland“. An der Mischung aus Krimi und Komödie hält sie in der von ihr inszenierten Folge „Unter Gärtnern“ (ARD, 17.3. 20:15 Uhr) fest. Wobei der Fall eine ausgesprochen ernste Wendung nimmt.

Bertele schätzt an den Tatorten aus Münster besonders, „dass immer wieder versucht wird, die Grenzen des bisher dagewesenen ein kleines Stückchen weiter zu dehnen“. Und dass sich dieser Regionalkrimi – seit Jahren die erfolgreichste Sonntagsabends-Produktion der ARD – immer wieder auf umstrittenes Terrain begibt. Diesmal in eine Schrebergarten-Kolonie, die bei weitem nicht so unbedeutend ist, wie es zunächst den Anschein hat.

Den Münster-,Tatort‘ wird es auf jeden Fall noch ein paar Jährchen geben. Jan Josef Liefers spielt seit 2002 den Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne. Er sagt aber auch: „Der Tag wird kommen, an dem wir aufhören – entweder aus eigenem Antrieb oder, weil wir aufgehört werden.“

Dafür verantwortlich ist Drehbuchautorin Regine Bielefeldt. Sie nutzt mit „Unter Gärtnern“ die Chance, „im Rahmen des Formats auch Abgelegenes und Spezielles zu erzählen“. Sie nennt das „Themenfilme mit Leiche“. Das zentrale Thema resultiert aus dem Umstand, dass ältere Frauen angeblich in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen werden. Kleingärtnerin Sabine Schmidt (mit Sibylle Canonica fantastisch besetzt) nutzt das für eine sehr spezielle Karriere als Geheimagentin mit der Lizenz zum Töten.

Eines Tages wird die wandlungsfähige Frau Schmidt selbst zum Opfer eines Killers; ihre Leiche stellt sodann das bewährte „Tatort“-Team um Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) nebst ihren Assistenten Mirko Schrader (Björn Meyer) und Silke Haller (ChrisTine Urspruch) vor ungeahnte Herausforderungen. Zumal das Leben in der Schrebergarten-Kolonie einige Überraschungen bereithält und der Hauptkommissar bei „Vaddern“ (Claus D. Clausnitzer) noch einen Spezialauftrag im Blaumann zu erledigen hat.