Eine knappe Stunde dauert es, bis Seeed am Mittwochabend das erste Mal seinen Namen erwähnen: Demba Nabé, einer der Frontmänner der Berliner Band, der im vergangenen Jahr im Alter von 46 Jahren gestorben ist. „Demba, das ist für dich“, ruft Ko-Sänger Frank Dellé in die stickige Luft über den Köpfen des Publikums in der Max-Schmeling-Halle. Dann stimmt die Band den Song „You & I“ an, eine schunkelnde Reggae-Nummer von 2012, und überall im Innenraum und auf den vollbesetzten Rängen gehen die Handylichter an, hier und da auch ein paar Feuerzeuge. Als Nabés Strophe an der Reihe ist, lassen sie seine Stimme vom Band einspielen. Der Rest der Band bleibt im Bühnendunkel abseits der Scheinwerfer und wiegt sich hin und her.

Das war die Frage des Abends: Wie würde die Band mit dem Tod ihres Sängers umgehen beim ersten richtigen Auftritt in ihrer Heimatstadt seit vier Jahren? Anfang Oktober hatten sie schon zwei sogenannte Warm-Up-Gigs im kleinen Festsaal Kreuzberg gespielt, aber die Max-Schmeling-Halle ist da schon eine andere Nummer. Gleich zwei ausverkaufte Gigs spielen sie dort hintereinander, heute abend gibt es die Fortsetzung. Im kommenden Jahr geben sie gleich acht Konzerte in der Wuhlheide. Sieben davon sind jetzt schon ausverkauft.

Gerade in ihrer Homebase Berlin ist die Begeisterung für die Band ungebrochen, mit ihrem Riesenhit „Dickes B“ von 2000 setzten sie ihrer Stadt ein musikalisches Denkmal. Dennoch haben sich die verbleibenden zehn Musiker nach Nabés Tod die Frage gestellt: Wollen wir überhaupt weitermachen? Mittlerweile kann man eindeutig sagen: Ja, sie wollen. So ist vor einem Monat ihre fünfte Platte „Bam Bam“ erschienen, während ihr Tourplan wegen der großen Nachfrage mit immer neuen Zusatzkonzerten zuwuchert.

Die Band zeigt, Demba Nabé ist nicht zu ersetzen

Wenn die Band nun auf der Bühne steht, sucht man von Beginn an nach Zeichen, wie sich der Verlust Nabés auf die Live-Show ausübt, die Seeed im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte immer weiter ausgefeilt hat. Das fängt schon bei der Kleidung an: Die uniformen Anzüge bleiben bei einigen im Schrank, stattdessen ist jeder so gekleidet, wie er es für richtig hält. Polohemden und Goldkettchen neben Krawatte und Jackett. Als wäre das Kollektiv sowieso nicht mehr vollständig.

Die Band entscheidet sich dafür, die Lücke am Bühnenrand, wo Nabé an der Seite von Frank Dellé und Pierre Baigorry alias Peter Fox synchrone Tanzbewegungen vollführt hat, auf unterschiedliche Weise zu füllen. Mal übernimmt einer der drei Backgroundsänger seinen Part, mal kürzen sie die Songs und gehen schnell in den nächsten über, seine Zeilen singen sie gemeinsam. Auf diese Weise vermitteln sie: Die eine Person, die Nabés Rolle übernehmen wird, gibt es nicht.

Stattdessen haben sie sich für die neue Platte gleich vier Gastmusiker und -musikerinnen eingeladen. Einen davon, Sebastian Dürre von Deichkind, projizieren sie für den schön tumben Partystampfer „Lass das Licht an“ auf die Leinwände: Auf den Bauch hat er „Ü-40“ geschrieben, ansonsten trägt er nur zwei glänzende Rettungsdecken, die eine um den Kopf gewickelt, die andere lässt er um seine Hüften spielen. Interessanterweise nutzt die Band dieses Mittel nicht, um Nabé wieder auf die Bühne zu zaubern. Fingerspitzengefühl inmitten der Eskalationsmaschinerie – ein Balanceakt.

DIe Max-Schmeling-Halle vibriert

Andere Gäste treten in Fleisch und Blut in Erscheinung: So übernimmt die Berliner Sängerin und Rapperin Nura nicht nur das Aufwärmprogramm, sie kommt auch für den Song „Sie ist geladen“ wieder auf die Bühne. Im Zugabenblock, nach 100 Minuten Konzert, darf der Berliner Sänger Trettmann sogar zwei Stücke bestreiten: erst als Gast bei „Immer bei dir“ vom aktuellen Seeed-Album, dann auch seinen eigenen Song „Standard“, den er 2018 gemeinsam mit dem Produzententeam KitschKrieg veröffentlicht hat.

Acht der elf neuen Songs spielen Seeed live und zeigen damit: Wir sind noch immer sehr lebendig. Dazwischen fädeln sie Hits ein wie „Dancehall Caballeros“, „Music Monks“, „Ding“ und „Dickes B“. Da ist dann alles wie gewohnt: Ein Schrittmacher-Beat brummt durch die Max-Schmeling-Halle, lässt den Brustkorb vibrieren und die Hosen um die Beine flattern. Baigorry und Dellé tanzen mit den Backgroundsängern in Formation, wedeln mit ihren Handtüchern und animieren das Publikum dazu, hochzuspringen, die Armen zu schwenken und von links nach rechts zu tanzen.

Doch am Ende, als Dellé „Aufstehn“ ankündigt, bricht dem Sänger die Stimme. „Eine Ode an das Leben“ sei der Song, sagt er, und es sieht aus, als würde er mit den Tränen kämpfen. Ganz so wie früher wird es auf einem Seeed-Konzert wohl nie wieder werden.