A Die Konservendose

Als Napoleon Bonaparte mit 16 Jahren sein Offizierspatent erhielt, es war das Jahr 1785, hatten die Brüder Montgolfier den Heißluftballon bereits erfunden. Die erste Luftschifferabteilung der französischen Armee ließ er 1799 jedoch auflösen, die Ballons waren für die von ihm angestrebte bewegliche Kriegsführung zu unhandlich. Auch für die neue Raketenwaffe interessierte er sich nicht. Er hielt sie für Feuerwerk. Doch in der Völkerschlacht bei Leipzig sollte eine britische Raketenbatterie seine Truppen gehörig durcheinanderbringen. Der optische Telegraf zur Nachrichtenübermittlung war zu Napoleons Zeiten auch schon eingeführt. Richtig ist also die Konserve, für die er sich persönlich einsetzte.

Von Napoleons Mutter ist der Spruch überliefert, Essen diene nur dem Zweck, nicht zu verhungern, „alles Übrige macht dick“. Raffinierte Küche sollte ihrem Sohn dann auch zeitlebens fremd bleiben. Aber er war ein Organisationsgenie und wusste, was seine Truppe braucht: eine zuverlässige Versorgung. Also ließ er eine Belohnung von 12.500 Goldfranc ausschreiben für eine Methode, die Lebensmittel haltbar und transportabel macht. Der Pariser Konditor Nicolas Appert gewann den Preis, indem er Nahrung luftdicht einschloss und erhitzte.

Damit hatte er die Konserve erfunden, nur leider ohne passenden Behälter. Die Soldaten mussten ihr Essen in Gläsern mitführen, was sich auf dem Schlachtfeld schnell als unpraktisch erwies. Mehr Erfolg hatte wieder ein Brite, Peter Durand, der die französische Idee übernahm, sie aber 1810 in der Dose präsentierte. Die Royal Navy griff als Erste zu, doch die Erfindung war noch nicht ausgereift. Durand hatte vergessen, den Dosenöffner gleich mitzuerfinden. Der kam erst 60 Jahre später, bis dahin mussten sich die Soldaten mit dem Bajonett behelfen.