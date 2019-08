B Der Säbel, getragen in Marengo

Napoleons legendärer Zweispitz erlangte schon zu dessen Lebzeiten Kultstatus. Allerdings besaß der Kaiser rund 120 derartige Hüte, 19 erhaltene Exemplare sind heute bekannt. Ein südkoreanischer Sammler bezahlte für einen davon zwei Millionen Euro. Erstaunlich, dass ein weiterer vor einem Jahr bei einer Auktion für nur 350.000 Euro wegging, zumal Napoleon diesen Hut angeblich in Waterloo getragen haben soll. Ein niederländischer Dragoner will ihn dort nach der Schlacht gefunden haben, und zwar in der dazugehörigen Schachtel.

Bescheiden nehmen sich daneben die 20.000 Euro für einen Eckzahn aus, der dem Kaiser im Exil gezogen wurde. Dafür widerlegt der gelbliche Zahn die These, Napoleon habe wegen seiner Vorliebe für Lakritze schwarze Zähne gehabt. Immer noch ein Schnäppchen war das Testament, 350.000 Euro zahlte 2013 ein erfolgreicher Bieter. Es ist auch nur eine Kopie, das Original liegt im französischen Nationalarchiv. Das Testament enthüllt, dass dem Empereur der letzte Wille versagt blieb. Er wollte, dass seine Asche am Ufer der Seine ihre Ruhe findet. Stattdessen wurde er auf St. Helena bestattet und später in den Pariser Invalidendom umgebettet, immer noch ein paar Querstraßen von der Seine entfernt.

Den höchsten Preis aber erzielte 2007 der beinahe einen Meter lange Säbel, den Napoleon in der Schlacht bei Marengo in Oberitalien trug, in der er den Österreichern eine entscheidende Niederlage zufügte. 4,8 Millionen Euro, das war Rekord. Der Säbel habe sich übrigens immer im Familienbesitz befunden, versicherte das französische Auktionshaus. Da blieb er auch: Ein direkter Nachfahre von Jérôme Bonaparte soll die Klinge ersteigert haben.