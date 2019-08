D Sergej Bondartschuk

„Gandhi“, 1982 vom Briten Richard Attenborough gedreht, gilt in der Kinogeschichte als der Film mit der größten Zahl eingesetzter Statisten. 300.000 sollen es gewesen sein. Mit Napoleon beschäftigte sich der Brite Attenborough allerdings nie.

Die richtige Antwort ist Sergej Bondartschuk, der russische Regisseur begann 1966 mit der filmischen Umsetzung des Klassikers „Krieg und Frieden“ seines Landsmannes Leo Tolstoi. Bondartschuk brauchte 432 Filmminuten, um die Geschichte vor dem Hintergrund des Einfalls napoleonischer Truppen in Russland zu drehen. Vier Teile umfasst das Werk aus Sowjetzeiten, für das es 1969 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gab, mitten im Kalten Krieg. Bondartschuk ließ 120.000 Komparsen stilecht einkleiden. Die Produktionskosten von 700 Millionen Dollar nach heutigem Kurs sind allerdings umstritten.

1970 legte Bondartschuk noch einmal nach und verfilmte die Schlacht von Waterloo, diesmal als internationale Produktion. Damit die nach etwas aussieht, ließ er Hügel abtragen, Bäume und Felder pflanzen und 16.000 Soldaten der Roten Armee antreten, darunter sogar eine Kavalleriebrigade.

Der Film wurde allerdings ein teurer Flop, was Stanley Kubricks Aufgabe nicht leichter machte. Der plante nämlich den ultimativen Napoleon-Film. Kubrick steigerte sich derart in das Projekt hinein, dass er zum größten Privatsammler von Artefakten der napoleonischen Zeit aufstieg. Trotzdem ging das Projekt als „Bester Film, der nie gedreht wurde“ in die Kinogeschichte ein.

Vor einer Weile jedoch kündigte Steven Spielberg an, Kubricks Napoleon-Projekt als Miniserie ins Fernsehen zu bringen.