C Im geltenden Rechtssystem

Die Napoleonschnitte ist in Deutschland, Frankreich und Russland bekannt, vielleicht auch in Louisiana, kultiviert wird sie aber nicht. Ebenso Unsinn ist die Sache mit dem Linksverkehr. Im Gegenteil, die französische Revolutionsregierung unter Robespierre führte in Frankreich den Rechtsverkehr in Paris ein. Napoleon setzte den dann in allen eroberten Gebieten durch. Diese Regelung blieb nach Abzug der Franzosen bestehen. Louisiana ist auch nicht offiziell zweisprachig, obwohl die französische Sprache bis heute dort als Behördensprache anerkannt ist und es noch eine französischsprachige Minderheit gibt. Maine ist der einzige US-Bundesstaat, in dem das Französische als offizielle Zweitsprache geführt wird.

Zu den großen Leistungen der napoleonischen Regierung gehört die Einführung des Code civil, eines Rechtssystems, das später auch Code Napoléon genannt wurde. Der Code civil beeinflusste das Recht in vielen europäischen Ländern – und in Louisiana. Der Bundesstaat ist der einzige der USA, in dem nicht das angloamerikanische Recht gilt, sondern eines, das auf dem Code Napoléon basiert. Weshalb in Louisiana nur dort akkreditierte Rechtsanwälte tätig werden dürfen, die dafür aber auch keine Zulassung in den anderen Bundesstaaten haben.