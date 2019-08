Am 15. August vor 250 Jahren wurde er geboren, am Ende sagt er von sich selbst „Mein Leben war wie ein Roman“. Schon da rankten sich derart viele Mythen um Napoleon Bonaparte. Seitdem wurden unzählige Bücher über den Feldherren geschrieben, dass man meinen könnte, alles über den kleinen Mann mit großen Ambitionen zu wissen. Aber war er überhaupt so klein? Was hat er erfunden? Was haben die USA mit ihm zu tun? Und welchen Spitznamen musste er als Kind erdulden? Testen Sie Ihr Wissen.