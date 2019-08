Allerlei Devotionalien aus dem Besitz Napoleons kursieren in den Auktionshäusern der Welt. Welche erzielte den höchsten Preis?

A Das Testament, verfasst auf St. Helena

B Der Säbel, getragen in Marengo

C Der Zweispitz, getragen in Waterloo

D Ein Eckzahn, gezogen auf St. Helena