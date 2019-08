Mehr als 20 Jahre dauerten die Kriege, die man später die napoleonischen nannte. Der Blutzoll war ungeheuer, geschätzte 3,5 Millionen Menschen starben. Wo fand die für Freund und Feind verlustreichste Schlacht Napoleons statt?

A In Borodino in Russland

B Bei den Pyramiden in Ägypten

C In Waterloo

D In Leipzig