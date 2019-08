1804 verkaufte Napoleon die französischen Besitzungen in Übersee an die USA. Das Territorium umfasste weite Teile des heutigen Staates Louisiana und erstreckte sich über das Gebiet von 14 weiteren US-Staaten. In Louisiana ist die französische Vergangenheit bis heute präsent – und zwar in welchem Lebensbereich?

A In der offiziellen Zweisprachigkeit

B In der Kultivierung der Napoleonschnitte

C Im geltenden Rechtssystem

D Im Linksverkehr