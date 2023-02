„Das Mädchen Rosemarie“ Schauspielerin Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Nadja Tiller ist einem Medienbericht zufolge im Alter von 93 Jahren gestorben. „Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein“, zitierte die „Bild“-Zeitung Tillers Tochter Natascha Giller.

Tiller war einer der bekanntesten deutschsprachigen Stars der Nachkriegsjahrzehnte. Berühmt wurde die am 16. März 1929 in Wien geborene Tiller mit dem Film „Das Mädchen Rosemarie“ von 1958. Von den späten 40er-Jahren bis Mitte der 60er-Jahre spielte sie in zahlreichen großen Filmen, darunter „Illusion in Moll“ (1952) und „Schloss Gripsholm“ (1963).

Auch im nicht-deutschsprachigen Ausland war sie gefragt und wirkte beispielsweise 1962 an Roberto Rossellinis „Anima nera“ mit. In späteren Jahrzehnten arbeitete Tiller vor allem fürs Fernsehen, spielte etwa 2003 in „Das Bernsteinamulett“. Sie wirkte in mehr als 120 Filmen mit und spielte unter anderem an der Seite von Mario Adorf, Jean-Paul Belmondo und Hildegard Knef.

Ab und zu arbeitete sie dabei mit ihrem Mann zusammen, dem Schauspieler Walter Giller. Die beiden heirateten 1956 und blieben bis zu Gillers Tod im Jahr 2011 ein Paar. Sie bekamen zwei Kinder und vier Enkelkinder. 2009 spielte das Ehepaar in Leander Haußmanns Kinofilm „Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus“ mit.

Nadja Tiller mit ihrem Mann Walter Giller bei einer Theaterpremiere 1981. © action press/US-PRESS

Bis ins hohe Alter stand Tiller auch immer wieder auf Theaterbühnen. Nach ihrer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar wurde sie Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. In den Jahren 1967 und 1968 spielte sie die Buhlschaft im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Die gebürtige Wienerin gewann 1949 die Wahl zur Miss Austria.

Tiller hatte ihre letzten Jahre in der Hamburger Seniorenresidenz „Augustinum“ verbracht. Wie ihre Tochter gegenüber „Bild“ weiter sagte, sei auf Tillers Wunsch hin eine Seebestattung geplant. So sei auch ihr Mann bestattet worden. (Tsp, AFP)

Zur Startseite