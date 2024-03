Das sind die Oscar-Nominierten „Barbenheimer“ gegen Lady Frankenstein

Sonntagnacht werden im Dolby Theater in Los Angeles zum 96. Mal die Academy Awards verliehen. Mit dreizehn Nominierungen gilt Christopher Nolans dreistündiges Biopic „Oppenheimer“ als Favorit in den wichtigsten Kategorien. Es wäre der erste Oscar des britischen Regisseurs. Sogar noch länger ist der historische Krimi „Killers of The Flower Moon“ von Altmeister Martin Scorsese, der zehn Mal nominiert ist. Vielleicht macht am Ende aber Giorgos Lanthimos’ feministische Frankenstein-Geschichte „Poor Things“ mit seinen elf Nominierungen das Rennen. Sicher ist, dass das Kandidatenfeld lange schon nicht mehr so hochklassig besetzt war.

In Deutschland richten sich alle Augen auf İlker Çatak, der mit „Das Lehrerzimmer“ für den besten internationalen Film nominiert ist. Im vergangenen Jahr gewann in dieser Kategorie Edward Berger mit „Im Westen nichts Neues“. Und Sandra Hüller ist als erst zweite deutsche Schauspielerin überhaupt mit dem französischen Gerichtsdrama „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin im Rennen. Die Verleihung wird Sonntag ab 23.25 Uhr auf Pro7 live übertragen.

Bester Film

Beste Regie

Jonathan Glazer („The Zone of Interest“)

Giorgos Lanthimos („Poor Things“)

Christopher Nolan („Oppenheimer“)

Martin Scorsese („Killers of The Flower Moon“)

Justine Triet („Anatomie eines Falls“)

Regisseur Christopher Nolan hofft mit „Oppenheimer“ auf seinen ersten Oscar. © REUTERS/Sarah Meyssonnier

Beste Hauptdarstellerin

Annette Bening („Nyad“)

Lily Gladstone („Killers Of The Flower Moon“)

Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“)

Carey Mulligan („Maestro“)

Emma Stone („Poor Things“)

Lily Gladstone liefert sich ein enges Rennen mit Emma Stone. © AFP/MICHAEL TRAN

Bester Hauptdarsteller

Bradley Cooper („Maestro“)

Colman Domingo („Rustin“)

Paul Giamatti („The Holdovers“)

Cillian Murphy („Oppenheimer“)

Jeffrey Wright („American Fiction“)

Beste Nebendarstellerin

Emily Blunt („Oppenheimer“)

Danielle Brooks („Die Farbe Lila“)

America Ferrera („Barbie“)

Jodie Foster („Nyad“)

Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers“)

Da Vine Joy Randolph gilt als heimliche Favoritin mit ihrer Nebenrolle in „The Holdovers“. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Bester Nebendarsteller

Sterling K. Brown („American Fiction“)

Robert De Niro („Killers of the Flower Moon“)

Robert Downey Jr. („Oppenheimer“)

Ryan Gosling („Barbie“)

Mark Ruffalo („Poor Things“)

Bester Internationaler Film

„Io Capitano“ (Italien) - Regie: Matteo Garron

„Das Lehrerzimmer“ (Deutschland) - Regie: İlker Çatak

„Perfect Days“ (Japan) - Regie: Wim Wenders

„Die Schneegesellschaft“ (Spanien) - Regie: J.A. Bayona

„The Zone of Interest“ (Vereinigtes Königreich) - Regie: Jonathan Glazer

Bestes Originaldrehbuch

„Anatomie eines Falls“: Justine Triet und Arthur Harari

„The Holdovers“: David Hemingson

„Maestro“: Bradley Cooper und Josh Singer

„May December“: Samy Burch und Alex Mechanik

„Past Lives“: Celine Song

Justine Triet ist mit „Anatomie eines Falls“ für Regie und Drehbuch nominiert. © AFP/VALERIE MACON

Bestes adaptiertes Drehbuch

„American Fiction“: Cord Jefferson

„Barbie“: Greta Gerwig und Noah Baumbach

„Oppenheimer“: Christopher Nolan

„Poor Things“: Tony McNamara

„The Zone of Interest“: Jonathan Glazer

Beste Kamera

„Oppenheimer“: Hoyte van Hoytema

„El Conde“: Edward Lachman

„Maestro“: Matthew Libatique

„Killers of the Flower Moon“: Rodrigo Prieto

„Poor Things“: Robbie Ryan

Beste visuelle Effekte

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“: Theo Bialek, Stéphane Ceretti, Alexis Wajsbrot und Guy Williams

„Napoleon“: Simone Coco, Neil Corbould, Charley Henley und Luc-Ewen Martin-Fenouillet

„Mission Impossible - Dead Reckoning Teil Eins“: Simone Coco, Neil Corbould, Jeff Sutherland und Alex Wuttke

„The Creator“: Ian Comley, Jay Cooper, Neil Courbould und Andrew Roberts

„Godzilla Minus One“: Tatsuji Nojima, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi und Takashi Yamazaki

„Poor Things“: eine Welt aus Zucker und Gewalt. © Atsushi Nishijima / Searchlight Pictures

Bestes Szenenbild

„Barbie“: Sarah Greenwood und Katie Spencer

„Killers of the Flower Moon“: Jack Fisk und Adam Willis

„Napoleon“: Arthur Max und Elli Griff

„Oppenheimer“: Ruth De Jong und Claire Kaufman

„Poor Things“: Shona Heath, James Price und Szusza Mihalek

Bestes Kostümdesign

„Barbie“: Jacqueline Durran

„Killers of the Flower Moon“: Jacqueline West

„Napoleon“: David Crossman, Janty Yates

„Oppenheimer“: Ellen Mirojnick

„Poor Things“: Holly Waddington

Tanzszene aus „Barbie“ von Greta Gerwig. © Courtesy of Warner Bros. Pictures/Courtesy of Warner Bros. Pictures

Bestes Make-up und Frisuren

„Golda“: Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby und Ashra Kelly-Blue

„Maestro“: Kazu Hiro, Kay Georgiou und Lori McCoy-Bell

„Oppenheimer“: Luisa Abel

„Poor Things“: Nadia Stacey, Mark Coulier und Josh Weston

„Die Schneegesellschaft“: Ana López-Puigcerver, David Martí und Montse Ribé

Beste Filmmusik

„Poor Things“: Jerskin Fendrix

„Oppenheimer“: Ludwig Göransson

„American Fiction“: Laura Karpman

„Killers of the Flower Moon:“ Robbie Robertson

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“: John Williams

Is he Kenough? Ryan Gosling singt in „Barbie“ in „I’m Just Ken“. © Courtesy of Warner Bros. Pictures

Bester Song

„The Fire Inside“ - Flamin’ Hot (Diane Warren)

„I’m Just Ken“ - Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

„It Never Went Away“ - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)

„Wahzhazhe (A Song For My People)„ - Killers of the Flower Moon (Scott George)

„What Was I Made For?“ - Barbie (Billie Eilish, Finneas O’Connell)

Bester Schnitt

„Anatomie eines Falls“: Laurent Sénéchal

„The Holdovers“: Kevin Tent

„Killers of the Flower Moon“: Thelma Schoonmaker

„Oppenheimer“: Jennifer Lame

„Poor Things“: Yorgos Mavropsaridis

Bester Ton

„The Creator“: Erik Aadahl, Tom Ozanich, Ethan Van der Ryn, Ian Voigt und Dean A. Zupancic

„Mission Impossible - Dead Reckoning Part One“: Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro und Mark Taylor

„The Zone of Interest“: Johnnie Burn und Tarn Willers

„Oppenheimer“: Willie D. Burton, Richard Kind, Kevin O’Connell und Gary A. Rizzo

„Maestro“: Richard King, Steven A. Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder und Dean A. Zupancic

„Der Junge und der Reiher“ vom japanischen Anime-Meister Hayao Miyazaki. © Wild Bunch Germany

Bester Animationsfilm

„Der Junge und der Reiher“: Hayao Miyazaki und Toshio Suzuki

„Elemental“: Peter Sohn und Denise Ream

„Nimona“: Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan und Julie Zackary

„Robot Dreams“: Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé und Sandra Tapia Díaz

„Spider-Man - Across the Spider-Verse“: Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller and Amy Pascal

Bester Dokumentarfilm