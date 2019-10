Erstmals wird auf der Frankfurter Buchmesse der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma mit einem eigenen Stand vertreten sein. Präsentiert wird deutsche und europäische Literatur von Sinti und Roma, wie der Zentralrat am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Der Zentralrat kooperiert dabei mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.

Am Stand in Halle 3 sollen demzufolge europäische Autoren auftreten, darunter Jovan Nikolic, ein in Deutschland lebender Roma-Schriftsteller. Seit 2002 ist Nikolic Vizepräsident des in Helsinki ansässigen Internationalen Romani Schriftstellerverbandes (IRWA).

Außerdem findet am 19. Oktober eine Podiumsdiskussion im Rahmen des Buchmesse-Formats „Weltempfang“ zur Literatur von Sinti und Roma statt. Die Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober ist die größte der Welt mit mehr als 7000 Ausstellern aus rund 100 Ländern. KNA