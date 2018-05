Das Berliner Ensemble vermeldet ein Defizit von einer Million Euro. Dies gehe wesentlich auf die Planung des früheren BE-Chefs Claus Peymann für 2017 zurück, sagte sein Nachfolger Oliver Reese dem Tagesspiegel. Peymann habe unrealistische Gastspieleinnahmen ins Budget eingestellt. Außerdem habe Peymann seinerzeit „siebenstellige Rücklagen vorgefunden. Wir praktisch nichts mehr. Der Kühlschrank war leer“, erklärte Reese, der das Haus seit dem vergangenen Sommer leitet. In der kommenden Saison wird Frank Castorf am BE Brechts „Galilei“ inszenieren. Als Schauspieler kommt Martin Wuttke zurück.

