Iosselianis französische Filme haben diese offene Struktur, in denen fast alles möglich erscheint, zu höchster Kunstfertigkeit erhoben. Die Großstadt-Choreografie “Die Günstlinge des Mondes”, die er 1984 während seines ersten Paris-Aufenthalts drehte, ist mit einem Wimmelbild vergleichbar, durch das die Kamera den Menschen unaufgeregt folgt.

Ihre Wege kreuzen sich und gehen wieder auseinander, alles in der Pulsschlagfrequenz des Pariser Straßenlebens. Seine Szenen kommen ohne Binnenspannung aus, sie reihen sich Arpeggio-artig aneinander: Jedes Bild klingt für sich, zusammen entsteht eine Melodie. “Am Schneidetisch findet die Analyse statt”, erklärt Iosseliani. “Dort habe ich auch gelernt, wie man einen Film nicht macht. Ich hasse zum Beispiel Geschwätz. Und Schuss-Gegenschuss-Montagen.”

Darum schneidet Iosseliani seine Filme am liebsten selbst, das macht ihren Rhythmus so unverkennbar. Seine lakonischen Beobachtungen fügen sich allenfalls zu Partituren höheren Unsinns: Jogger laufen zu Applaus aus dem Off durchs Bild, die Welt bleibt für einen Moment stehen, wenn ein Rudel Hunde die Straße überquert, Menschen enden Cartoon-artig flach wie Flundern unter Dampfwalzen. Der Regisseur ist ein sardonischer Humanist.

Am Strand mit Chabrol und Godard

1974 besuchte Iosseliani erstmals das Cannes Festival, mit Erlaubnis des KGB. “Eine ganze Busladung voller guter Sklaven der sowjetischen Macht”, wie er rückblickend spöttisch meint. Dort kam es zu einer denkwürdigen Begegnung. Vermutlich auf Initiative der Kommunistischen Partei wurde an der Côte d'Azur eine halböffentliche Vorstellung von “Es war einmal eine Singdrossel” organisiert.

Iosseliani war völlig überrumpelt. “Ich stieg zu einer jungen Frau in einen Citroën und fuhr mit ihr an einen Strand. Dort ließ sie mich raus und verabschiedete sich mit den Worten: Hier sind ihre Freunde. Und da standen sie dann: Chabrol, Godard, Serge Daney.” Der damalige Jury-Präsident René Clair sei so aus dem Häuschen gewesen, dass er ihm regelrecht um den Hals fiel. “Er war eigentlich ein sehr ernster Mensch”, erinnert sich Iosseliani.

Fünf Jahre später lebte er erstmals in Frankreich; doch Iosseliani betont, dass er nie emigriert sei. Er kehrt nach jeder Reise wieder brav nach Mütterchen Russland zurück. “Schewardnadse hat mir später erzählt, dass viele Menschen – natürlich vom KGB – viel Geld verloren hätten, weil alle darauf wetteten, dass ich im Westen bleibe”, erzählt er grinsend. Der damalige UdSSR-Außenminister und spätere Präsident Georgiens hatte persönlich seine Hand für den heißesten Kulturexport der Sowjet-Republik ins Feuer gelegt.

Im Weinkeller hört der Spaß auf

Doch so sehr er seine neue Heimat auch schätzt, die Kultur der Franzosen bleibt ihm bis heute in einem entscheidenden Punkt suspekt. “In Frankreich hat der Wein eine gastronomische Funktion, in Georgien hingegen spirituellen Charakter.”

Beim Wein beginnen und enden für Iosseliani Freundschaften. Er erinnert sich an eine Begegnung mit dem cinephilen Hobbywinzer Francis Ford Coppola Anfang der Neunziger, der ihn stolz über sein Gut nördlich von San Francisco führte. Der Weinkeller befand sich direkt unter dem Tonstudio, eine Todsünde. “Laute Geräusche ruinieren den Wein, erklärte ich Coppola.” Doch der habe nur gelacht.

“Es ist ein Verbrechen, schlechten Wein zu machen”, stellt Iosseliani entschieden fest. Über Wein kann man mit ihm vermutlich noch besser streiten als übers Kino. Die Ähnlichkeiten liegen ja auf der Hand. Es klingt nach einer Binse, aber bei wenigen Regisseuren ist das Bild so zutreffend wie bei Iosseliani. Auch sein Kino wird mit zunehmendem Alter immer besser.