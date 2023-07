Der große Pascha Was die Sprache von Friedrich Merz erzählt 

Aufgeregte Stimmen schwirren um Friedrich Merz, den Vorsitzenden der CDU. Schon wieder hat er sich irgendwie, scheint es, verbal verrannt oder verraten. Neulich erst erklärte er die Grünen zum Hauptgegner der Union, nicht etwa die AfD.

Wochen davor hatte Merz Migrantenjungen „kleine Paschas“ genannt. Selbst wenn Lehrkräfte das ähnlich sehen sollten, passt die flotte Floskel nicht so recht für den Mann im hohen Amt, für einen großen Pascha, sozusagen.

Auf dem Parteitag der CDU versicherte Merz 2021, es werde mit ihm „keine Zusammenarbeit mit der AfD“, geben, „auf keiner Ebene“. Damals bewarb er sich, wie schon 2018, vergebens um den Parteivorsitz. Erobert hat den der 1955 im Sauerland Geborene erst im Januar 2022. Seit Februar 2023 sitzt er auch Unionsfaktion im Bundestag vor.

Wer solche Ämter hat, dessen Worte fliegen schnell und weit. Damit da nichts schiefgeht braucht es einen klar kalibrierten politischen und sozialen Kompass oder aber pausenlose Geistesgegenwart. Wer hat die schon?

Nun hat Merz, der einmal „die AfD halbieren“ wollte, im Sommerinterview des ZDF davon gesprochen, mit einem Landrat oder Bürgermeister der AfD seien „selbstverständlich“ Wege zu suchen, „wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann.“ Die Worte flogen schnell und weit, Merz gibt sich inzwischen Mühe, sie wieder einzufangen, wie einen Schwarm Schmetterlinge.

Friedrich Merz leistet sich hin und wieder kleine Entgleisungen. Sie wirken weniger von bewusster Berechnung angetrieben, als vielmehr den Sekunden geschuldet, in denen sein Publicity-Sensor ausfällt und kurz die Kulisse auf der Bühne verrutscht.

Was passiert in solchen Momenten? Ein sprachliches Aufflackern des alten Merz, den der Jurist hinter sich lassen will? Des Blackrock-Lobbyisten, den die Satire gern mit Mr. Burns vergleicht, dem skrupellosen Betreiber des Kernkraftwerks in der Comicserie „Die Simpsons“? https://www.youtube.com/watch?v=ESVsC600tkc

Just jenem Misstrauen gegenüber diesem Merz will er entrinnen, seit er sich der CDU als neuer, milder Merz vorstellte. Auch „diejenigen die sozial schwach sind“ versicherte Merz 2021 in seiner Bewerbungsrede, fänden bei der CDU „ein Herz und Zuwendung“. Er fügte gleich an: „Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen“.

Das war kein Lapsus. So stand es offenbar im Skript des neuen Merz, nur hatte es der alte Merz nicht bemerkt. Dabei war die Rede durchkomponiert, und wies, wie seine Reden generell, so gut wie nichts Originelles oder Persönliches auf.

In standardisierter Politmanagersprache thematisierte Merz Pandemie und Wirtschaft, Technologie und Steuern, die Kraft der Partei, seine Fähigkeit zur Führung und so fort.

An Metaphernarmut ist Merz kaum zu überbieten – wird er metaphorisch wendet er sich in Richtung Fußball. Seine Töchter hätten ihm „schon die Gelbe Karte gezeigt“, wäre er nicht frauenfreundlich, lautete seine Anmerkung über das „Wort zu den Frauen“.

Als Team „wie in einer guten Fußballmannschaft“ werde er die Partei führen versprach er auf dem Parteitag 2018, und „auch Flügelstürmer“ zulassen, „die Tore schießen.“ Beim Parteitag 2021 forderte er schon forscher, die Partei brauche „einen Mannschaftskapitän, der führt.“

Inhaltlich bleibt Merz meist gezielt diffus. 2021 verkündete der Vorsitz-Bewerber: „So geht Digitalisierung! Das ist CDU im 21. Jahrhundert! Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir setzen die Standards. Und ab heute müssen sich alle anderen Parteien an diesen Standards messen lassen.“

Was nach welchem Standard und warum genau „ab heute“ gelten solle, führte der Redner nicht aus, Er führte sich vor, wie es die Aufgabe des Bewerbers ist, der hier seine prägende Phase in einem von Werbung und Reputation zehrenden Wirtschaftszweig nicht verleugnen kann. Zu gezielt und kalkuliert wirken die Sätze, ein Konglomerat von Slogans.

Merz und „die Menschen“

Der neue Merz versuchte sich als Manager der Empathie. Familien und Unternehmen seien „hochbelastet“ und „am Rande ihrer Existenz“, sagte er in der Rede während der Pandemie. Statt Angst brauche es „Mut und Zuversicht“, man müsse „den Menschen sagen: Es gibt eine Lösung“.

Den Verweis auf „die Menschen“ in der politischen Rhetorik, der ein wenig so klingt, als sprächen Götter vom Olymp herab über die Erdlinge auf der Ebene, deren Gattung sie, als höhere Wesen, nicht angehören, hat Friedrich Merz freilich nicht erfunden.

Es kann sich um die verkürzte Formel von Helmut Kohl handeln, der gern von „den Menschen draußen im Lande“ sprach. Sein Pfälzer Zungenschlag machte daraus etwas wie „die Männchen“, worüber sich gern mokiert wurde. Heute ist bei allen politischen Farben von „den Menschen“ zu hören, die ihre „Sorgen und Ängste“ haben, die „abgeholt“ und „mitgenommen“ werden müssten.

Bei Merz tauchten „die Menschen“ gleich mit seinem Comeback als Politiker auf. Es brauche einen Strategiewechsel, hatte er mit Blick auf den Populismus gemahnt, „vor allem in der Kommunikation mit den Menschen in unserem Land.“ Ältere Menschen hätten abends Angst, vor die Haustür zu gehen. Und: „Immer mehr Menschen fragen: Wie viel netto bleibt mir eigentlich am Ende des Monats übrig?“

Parallel zur Verwandlung von Wählerinnen und Wählern, Bürgerinnen und Bürgern in „die Menschen“ wurde die Redeweise inflationär, wonach „es etwas mit uns macht“, dass es heiß ist, etwa, oder dass Dinge teurer werden. Nicht die aktive, erwachsene Frage: „Was machen wir damit, dafür, dagegen?“ dominiert, sondern das passiv ausgeliefert wirkende: „Was macht das mit uns?“

Merz ist zugute zu halten, dass er diese Formel offenbar nicht nutzt oder doch noch nicht entdeckt hat, wenngleich „die Menschen“, denen man etwas sagen müsse, ähnlich führungsbedürftig wirken, wie jene, mit denen die Zustände „etwas machen“.

Der Verdrossene

Sprache ist freilich nicht allein das Gesagte und Gedruckte, sondern auch das Wie des Sprechens. So scheinen Merz weniger die Entgleisungen zu behindern, als Habitus und Gestus des Beleidigten - und die Entgleisungen geben nur den Anlass dafür her, die Merz-Skepsis zu lokalisieren.

Merz, der Verdrossene, schon auf dem Gymnasium zunächst glückloser Sitzenbleiber, verlor einst den Machtkampf mit Merkel, ward dann, nach jahrelangem, Rückzug, erst im dritten Anlauf gekürt.

Fast immer summen bei ihm chronisch beleidigte Subtexte mit, ein leicht vorwurfsvoller Klang, dem je nach Lage aggressive oder defensive Untertöne beigemischt sind. Mit 16 Jahren ist er in die CDU eingetreten. „Nicht in eine Vermittlungsagentur für Regierungsämter“, hat Friedrich Merz beteuert, sondern der Werte wegen, weil es ihm um „Grundsätze“ und „Leidenschaft“ ging, darum, dass es „in diesem Land keine linken Mehrheiten geben darf“.

Dass er die Selbstlosigkeit seines Engagements beteuern muss, macht es porös. Und dass er sich zu eben dem Beteuern gezwungen sieht, ist seine Achillesferse.

Merkt ihr denn nicht, dass ich es gut meine, scheint er zu schelten, spreche ich nicht mit Überblick und Weitblick, ganz im Geschäft und voll im Saft? Wie konntet Ihr übersehen, dass ich, der abserviert werden sollte, der Seriöseste bin, der Souveräne, Nüchterne, Erfolgreiche! Ich fliege Euch im Privatjet voraus!

Seine Melodieführung suggeriert, dass hier einer spricht, der seinen Groll zu bändigen weiß, obschon ihm übel mitgespielt wurde. Noch in seinem „Ich nehme die Wahl an!“ glomm ein Funke dieser Gekränktheit.

Das Bittere an der Geschichte der Verdrossenheit ist genau das, dass sie ungewollt durchschimmert, ob im alten Merz oder im neuen.