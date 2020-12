Rette sich, wer kann (das Leben) (1980)

Zwanzig Jahre nach „Außer Atem“ erklärte er „Rette sich wer kann (das Leben)“ zu seinem „zweiten ersten Film“. Die Rückkehr auf die große Leinwand im 35-Millimeter-Glanz war allerdings reinem Trotz geschuldet. Tatsächlich hatte sich Godards Team, vor die Wahl des Formats gestellt, wie Kameramann William Lubtchansky berichtet, für Video entschieden. Da musste er dagegenhalten.

Der Abschied von dem Medium, das ihm in den Jahren zuvor als Waffe im politischen Kampf gedient hatte, knüpft in einer glücklichen Mischung von Diskursivem und Erzählerischem an seine besten Arbeiten aus den 1960er Jahren an. Im aufgekratzten Ton einer Farce entfaltet sich eine Idee von Kino, die wie oft bei Godard schon die Sache selbst ist.

Es geht um Liebe, Arbeit, Prostitution, Abhängigkeit und Gewalt, getragen von drei starken Frauen. Da ist die stille Insistenz von Nathalie Baye, die in abgehackten Slow-Motion-Bildern über Schweizer Bergstraßen radelt; die störrische Kühle von Isabelle Huppert, die eine selbstbewusste Hure spielt.

Und die strenge Stimme einer Schriftstellerin, die auch auf die Bitte hin, vor die Kamera zu treten, unsichtbar bleibt: Marguerite Duras. Der Protagonist, ein von Jacques Dutronc gespielter Fernsehproduzent, doziert einmal vor einer Tafel mit der Aufschrift: „Kain und Abel – Kino und Video“. Die Geschichte dieses Brudermords musste zumindest Godard dann doch nicht umschreiben. Gregor Dotzauer

Vorname Carmen (1983)

Godard spielt Godard, einen alten Zausel, der in der Psychiatrie hockt und das Zimmer um sich herum abklopft. Ich leihe euch meine Kamera, sie macht Musik, sagt er zu seiner Nichte, und schultert seinen Ghettoblaster. Vielleicht wollte JLG immer Musik machen und der Welt mit der Kamera ihre Klänge entlocken.

Der Ton macht den Film: Seine Collagen aus Bach, Beethoven und Co., aus Alltagsgeräuschen, Naturlauten und elektronischen Sounds sind Meisterwerke für sich. Godards Carmen, gespielt von Maruschka Detmers, überfällt mit ihren Komplizen eine Bank, betört den Wachmann Joseph und bewohnt mit den Jungs das Haus des Onkels am Meer, während das Quatuor Prat Beethoven probt.

Späte Streichquartette, die Durchführung kann gar nicht stürmisch genug sein: Godards Freiheit, mit der er den Carmen-Stoff, Genre- und Filmzitate chiffriert und zermalmt, hat etwas Furioses. Die Liebe ist unwirsch, ein Wutanfall, Nahkampf der Geschlechter.

Detmers läuft nackt durchs Bild, roter Pulli über dem Schamhaar, aber sie ist die Chefin. Die Männer sind die Würstchen. Und wenn die Musik abrupt reißt, gesellt sich schmerzhafte Stille zur Schönheit und Kakofonie. Bis das Meer wieder rauscht und brandet, ob mit gewaltiger Gischt oder sich sanft kräuselnden Wellen. In dieser Urgewalt ist Godard in seinem Element. Christiane Peitz