Als die britische Band Primal Scream Anfang des Jahres 1992 ein Konzert im Berliner Metropol spielte, hatte sie, wie sich das für eine Band dieser Größenordnung gehörte, eine Vorgruppe mitgebracht. Nur konnte man in diesem Fall nicht von einer Gruppe sprechen, sondern da stand ein einzelner Typ mit Mütze hinter einem Mischpult und legte Platten auf, ein DJ, sein Name: Andrew Weatherall, damals Ende zwanzig. Obwohl die Resonanz im rock- oder indierockorientierten Publikum bescheiden war, hatte diese Vorgruppenbesetzung ihre ganz eigene Logik.

Andrew Weatherall hatte die sich bislang an den sechziger Jahren orientierende C-86-Schrammel-Pop-Band Primal Scream 1991 zur Band der Stunde gemacht, hatte mit ihr eine Revolution ausgelöst, die sogenannte Rave-o-lution. Er bastelte nicht ganz so großartige Songs von Primal Scream zu Tanzstücken um, beginnend mit „Loaded“ und der legendären, aus einem Roger-Corman-Film stammenden Zeile „We wanna be free. We wanna get loaded and have a good time“.

Es folgten dann weitere Stücke für das 91er-Primal-Scream-Album „Screamadelica“, das eines der ultimativen, wegweisenden Alben der neunziger Jahre ist, mit Stücken wie „Moving’ on up“, „Come Together“ oder „Higher Than The Sun“. Diese enthielten eher fragmentarische Reste von der Bobby-Gillesspie-Stimme und den Gitarren der Band, vielmehr blubberte und polterte es es rhythmisch in den Stücken, mit Dub-Schnipseln hier und seltsamen Drum-Loops dort.

Im Zentrum der Pop-Revolution

England tanzte, England ravte – und Weatherall, der 1963 in Windsor in der Grafschaft Berkshire geboren wurde, stand mitten im Zentrum dieser Pop-Revolution. Nachdem er in London seine Karriere als DJ im Shoom begonnen hatte, mit Sets, die noch ganz unter dem Einfluss seiner Postpunk-Sozialisation standen, lernte er Paul Oakenfold kennen, der später das „Pills & Thrills & Belleyaches“- Album der Happy Mondays produzieren sollte, und mischte mit diesem 1989 den Happy-Mondays-Song „Hallelujah“.

Wie Primal Scream gehörte diese wie so manche vor ihr in der legendären Factory in Manchester groß gewordene Band zu den Anführerinnen der „Rave-o-lution.“ Es folgten weitere Remixe, zum Beispiel für New Order, deren Fußballsong „World in Motion“, für Saint Etienne, deren Neil-Young-Coverversion „Only Love Can Break Your Heart“ oder für My Bloody Valentine „Soon“.

Andrew Weatherall produzierte nach dem „Screamedelica“-Erfolg Alben für viele weitere Bands und Musikerinnen wie Björk, Beth Orton, Siouxsie Sioux, die Manic Street Preachers, die Chemical Brothers oder James, für all die Bands, die in den frühen neunziger Jahren Rang und Namen hatten, bevor dann der Britpop mit Bands wie Oasis und Blur abermals eine neue, dann wieder rückwärtsgewandtere, zudem viel patriotischer gesinnte Groß-Pop-Ära einläutete.

Umarmen oder charmieren wollte Weatherall niemanden

Die Revolution war von nicht so langer Dauer, dafür wurden die elektronischen Spielarten immer mehr. Das eine focht Weatherall nicht weiter an, an einem Superstar-Status war ihm nicht gelegen, das andere inspirierte umso mehr. Er gründete selbst eine Band, Sabres of Paradise, frönte hier kurz seiner Leidenschaft für Dub-Sounds, und konzentrierte sich in Folge auf ein weiteres Projekt, die Two Lone Swordsmen, auf deren Alben in der Regel düstere Plucker-Elektronik erklang.

Umarmen oder charmieren wollte Weatherall damit niemanden, dafür stand er zu sehr auf den Schultern des Postpunk. Gegen die Two-Lone-Swordsmen-Version des Gun-Club-Klassikers „Sex Beat“ zum Beispiel war deren Mastermind Jeffrey Lee Pierce ein Sonnenschein. Am Montag ist Andrew Weatherall im Alter von 56 Jahren in einem Londoner Krankenhaus an einer Lungenembolie verstorben.