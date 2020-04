Der schwedische Schriftsteller Per Olov Enquist ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte die Familie des Literaten den schwedischen Zeitungen „Dagens Nyheter“ und „Aftonbladet“. Enquist sei nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen.

In Deutschland war der am 23. September 1934 im nordschwedischen Dorf Hjoggböle geborene Enquist vor allem durch seinen Roman "Besuch des Leibarztes" bekannt geworden. Weitere wichtige Werke sind „Ein anderes Leben“, „Das Buch von Blanche und Marie“ und „Strindberg. Ein Leben“. Häufig nahm er sich historische Ereignisse und Persönlichkeiten zum Ausgangspunkt seiner Arbeiten, wofür er mehrmals ausgezeichnet wurde.

Der Kulturchef von „Dagens Nyheter“, Björn Wiman, würdigte ihn mit den Worten, Enquist habe ein „Modell des gesellschaftsengagierten Dichters“ gesetzt, das Generationen von jüngeren Schriftstellern beeinflusst habe. „P.O Enquists Bedeutung für das schwedische Kulturleben seit den 1960er Jahren kann nicht überbewertet werden.“ Die schwedische Außenministerin Ann Linde schrieb auf Twitter: „Danke für fantastische Leseerlebnisse, kluge Gedanken und inspirierende Debattenbeiträge.“

„Der Besuch des Leibarztes“ über den am dänischen Hof angestellten deutschen Arzt und Aufklärer Johann Friedrich Struensee wurde zum schwedischen Standardwerk und zu einem internationalen Bestseller. Dafür erhielt Enquist unter anderem den Deutschen Bücherpreis für Internationale Belletristik sowie den renommierten August-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung seines Heimatlandes.

Mehr zum Thema Per Olov Enquist zum 80. Geburtstag Doch Verkünder geworden

Den August-Preis bekam er später nochmals für seine 2009 auch auf Deutsch erschienene Autobiografie „Ein anderes Leben“, in der er unter anderem seinen Kampf gegen den Alkoholismus schilderte. Enquist hatte in seinen späten Jahren mit einer schwächelnden Gesundheit zu kämpfen. Er hatte einen Herzfehler und erlitt 2016 einen Schlaganfall. dpa