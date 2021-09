Ihr erstes Designerstück erstand Sofia Souidi auf einem Flohmarkt in Neukölln. Der Eigentümer wusste nicht, dass der Stuhl, den er ihr für 25 Euro anbot, ein Original des Architekten Egon Eiermann war. Souidi, damals Studentin, zahlte, ohne weitere Verhandlungen.

Heute, etwa zehn Jahre später, ziert der SE68 mit abgewetztem Polster das Studio der Designerin, eine Ladenfläche im Erdgeschoss direkt gegenüber vom Viktoriapark in Kreuzberg. Schwerlastregale stehen an der Wand, im Raum drei Tische mit Stahlgestellen.

Unweigerlich wundert man sich beim Betreten, was es zu kaufen gibt, weil die riesige Fensterfront so nach Boutique aussieht. Souidi kennt die Frage. Immer wieder kämen Menschen zur Tür herein und erkundigten sich nach dem Inhalt des Ladens, erzählt sie. Aber es gibt hier nur: Ideen.

Sofia Souidi beendete vor vier Jahren ihr Studium am Royal College of Art in London. Ihre Abschlussarbeit war die Tageslichtlampe „Gradient“, konzipiert für dunkle Büroräume. Die Tischleuchte projiziert ein Rechteck an die Wand, das langsam wandert und mit der Zeit die Farbe und Form verändert, sodass es aussieht, als würde Sonnenlicht durch ein Veluxfenster fallen. Der Entwurf wurde nie seriell produziert. Aber er zeigt, was ginge, wenn Aufwand und Geld unwichtig wären.

Zwei Jahre später konzipierte Souidi die „Jojo-Lamp“, eine Nachtleuchte. Kurz nach dem Einschalten beginnt das Licht, schwächer zu werden, und geht irgendwann ganz aus. Eine Erfindung für ihren Sohn, damit er abends beim Vorlesen müde wird. Doch auch dieser Entwurf wurde nicht für den Verkauf angefertigt. „Die Hersteller waren wieder nur an der Form ohne Funktion interessiert“, sagt Souidi. Also blieb die Wandleuchte ein Unikat.

Dabei hatten Souidis Design-Erfahrungen viel massentauglicher begonnen. Nach dem Abitur in Kassel und einem abgebrochenen Jurastudium in Potsdam begann sie eine Ausbildung zur Interior Designerin bei Ikea. In dem riesigen Möbelgeschäft nahe dem Kasseler Autobahnkreuz gestaltete sie Musterräume. Auch in ihrer Wohnung standen damals Möbel, die „Lack“ oder „Pax“ hießen.

Doch nachdem die Ausbildung abgeschlossen und ein Design-Studium in Potsdam aufgenommen war, musste die Massenware weichen. „Nach dem dritten Umzug haben Tischplatten Kratzer, lassen Regale sich nicht mehr aufbauen.“ Natürlich freue man sich zunächst, eigenständig zu sein und sich seine Möbel aussuchen zu können, sagt Souidi.

Irgendwann aber werde wichtiger, womit man sich umgibt. Sie selbst setzte erstmal auf Klassiker, lebte minimalistisch. „Mit Ende 20 braucht man nicht unbedingt eine Couch. Man kann einfach improvisieren. Das gehört zu der Lebensphase, da will man doch gar nicht das Gefühl haben, schon ganz fertig zu sein.“

Überfluss und Biedermeier sind hingegen auf Instagram zu finden

Auf Instagram ist ein gegensätzlicher Einrichtungstrend zu beobachten. Überfluss und Biedermeier werden gefeiert: Lange Tafeln im WG-Wohnzimmer mit gefalteten Servietten und überladener Glas- und Blumendeko. Die beste Zeit für Desinger:innen, Höherwertiges an eine jüngere Zielgruppe zu verkaufen? Souidi ist sich nicht sicher. Womöglich würden Einrichtungstrends einfach nur schnelllebiger – Fast Furniture, von Ketten entworfen, billig im Ausland produziert.

Derzeit arbeitet sie an der Entwicklung eines neuen, nachhaltigen Materials. Es heißt „Superwood“ und besteht aus Abfällen der Holzindustrie, die zerkleinert und mit einem ökologischen Bindemittel zusammengepresst werden. Das Fraunhofer-Institut unterstützt sie in dem Prozess. Gerade forscht sie noch mit einem Team an der optimalen Zusammensetzung.

„Ich wollte etwas machen, dass die Basis ist, und das dann von Architektinnen und Designern weitergenutzt werden kann“, sagt Souidi. Doch natürlich hat sie auch schon einen Entwurf in der Schublade: ein simpler Superwood-Hocker.

Nachhaltiges Material und unaufgeregte Formen. Kommendes Jahr wird die Ikea-Stiftung sie fördern. Allerdings nicht mit der Absicht, die Produkte irgendwann zu verkaufen. Die Stiftung unterstütze Projekte, die Wohnkultur weiterdenken, sagt Souidi. Es klingt, als würde eher eine kleine, hochwertige Reihe Möbel aus dem Material gefertigt werden – und als würde es noch ein bisschen dauern, bis das Superholz zum Einsatz käme. Slow Furniture sozusagen. Die Ladenfläche dafür steht schon bereit.