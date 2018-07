Welch gute Nachricht, dass die schwer depressive Künstlerin Liu Xia nach acht Jahren Hausarrest in ihrer Pekinger Wohnung zur medizinischen Betreuung nach Deutschland ausreisen darf. Die jahrelangen Appelle von Menschenrechtlern und Freunden, eine Erklärung, die Dutzende namhafter Schriftsteller, unter ihnen Paul Auster und J. M. Coetzee, unterzeichnet hatten, und nicht zuletzt eine anhaltend stille Diplomatie haben zum Erfolg geführt. Merkel hatte offenbar erst bei ihrem Chinabesuch im Mai zum wiederholten Mal darauf gedrungen, Liu Xia freies Geleit zu geben. Welche Qualen sie litt, hatte kurz zuvor der in Berlin lebende Dissident Liao Yiwu in einem bewegenden Text mitgeteilt. „Es ist für mich leichter zu sterben, als weiterzuleben“, soll sie ihm am Telefon gestanden haben. „Nichts ist einfacher für mich, als den Tod herauszufordern.“

Es ist wider jede offizielle Beteuerung kein Zufall, dass die Nachricht von Liu Xias Freilassung mit dem Gegenbesuch von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenfällt. Beide Seiten profitieren von diesem hochsymbolischen Fall, indem sie ihre wirtschaftspolitischen Verabredungen nun mit besserem Gewissen treffen können. China erspart sich überdies eine mögliche Märtyrerin. Liu Xias Bruder Liu Hui, der die Ausreise seiner Schwester über den Kurznachrichtendienst WeChat bekannt gab, bleibt indes als Faustpfand in der Volksrepublik zurück. 2013 wurde er unter ominösen Umständen zu elf Jahren Haft wegen Wirtschaftsbetrugs in einer Immobilienangelegenheit in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen verurteilt, befindet sich nach Angaben der Familie jedoch, wenngleich behördlich streng überwacht, wieder auf freiem Fuß.

Er ist ein weiteres Beispiel jener Sippenhaft, der auch Liu Xia als Ehefrau des dissidentischen, im Juli 2017 an Leberkrebs gestorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo zum Opfer gefallen war – nur dass sie nie offiziell eines Vergehens bezichtigt wurde. Ihr großer Makel war es schlicht, einen Mann geheiratet zu haben, der sich nach dem Tiananmen-Massaker 1989 auch durch Gefängnis und Umerziehungsmaßnahmen von seiner fundamentalen Systemkritik nicht abbringen ließ. Sie, die Dichterin und Fotografin, die mit einigen Arbeiten 2015 auch im Martin-Gropius-Bau zu sehen war, hat sich politisch jenseits ihrer persönlichen Sorge um Liu Xiaobo nie geäußert.

Hartleibigkeit mit Kalkül

2008 gehörte er zu den federführenden Unterzeichnern der Charta 08, eines Manifests, das unter anderem strikte Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz und Meinungsfreiheit forderte. Am 9. Dezember des Jahres kam er wegen „Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ unter Hausarrest, ein Jahr später wurde er zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Friedensnobelpreises im Jahr darauf konnte dagegen nichts ausrichten.

Die Hartleibigkeit, mit der Chinas Regierung bis zuletzt die Behandlung des todkranken Liu Xiaobo im Ausland verweigerte, hatte allerdings ihre bittere Rationalität. Die Gnade, die China hätte gewähren können, konkurrierte mit der Gefahr eines doppelten Gesichtsverlusts. Erstens hätten Chinas Ärzte zugeben müssen, dass Liu mit ihren Mitteln nicht zu helfen war. Zweitens hätte Lius Tod außerhalb Chinas ein Begräbnis nach sich gezogen, das als öffentliche Demonstration gegen Xi Jinping begangen worden wäre. Die Seebestattung im engsten Kreis sollte diese Schmach vermeiden.

Das bedeutet auch: Je weniger prominent die Fälle sind, desto großzügiger könnten die Behörden auftreten – solange überhaupt noch ein aufklärerisches Licht auf sie fällt. Leider ist der Spielraum für zivilgesellschaftliches Engagement im Land massiv geschrumpft. Internetforen, in denen bis vor wenigen Jahren bürgerrechtliche Missstände diskutiert werden konnten, sind nicht mehr zugänglich. Anwälte, die sie aufgreifen könnten, stehen unter erhöhtem Druck.

Von daher gibt es keinen Königsweg, die Menschenrechtslage zu verbessern. Man denke vor allem an die rund zehn Millionen Uiguren, die von der Zentralregierung in Peking schikaniert und bedroht werden. Das muslimische Turkvolk, das mehrheitlich im eigentlich autonomen Gebiet Xinjiang zu Hause ist, wird auch im Namen des „One belt, one road“-Projekts, der neuen Seidenstraße, von der hanchinesischen Mehrheitskultur kolonisiert. Der nachvollziehbare Widerstand wird durchweg als separatistisch-terroristische Anwandlung bekämpft. Obwohl es keine Patentlösungen gibt, empfiehlt es sich, wenigstens einen kardinalen Fehler zu vermeiden: nämlich den Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Wirtschaftliche Interessen auf allen Seiten sind vielleicht nicht das beste, aber das wirksamste Motiv, ihn aufrechtzuerhalten. Gregor Dotzauer