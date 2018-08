Kulturstaatsministerin Monika Grütters lädt am 27. August um 18 Uhr zu einem Bürgerdialog mit dem Titel „Sprechen wir über Europa!“ ins Schloss Genshagen, 20 Kilometer südlich von Berlin. „Europa und die EU stehen vor großen Herausforderungen“, so die Ankündigung, „die sich verändernde Weltlage, nationale Alleingänge oder die Schattenseiten der Digitalisierung gefährden das Einvernehmen.“ Neben Grütters sind Constanze Itzel, Leiterin des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel, und Katarzyna Wielga-Skolimowska vom Goethe-Institut dabei. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung noch bis morgen, Donnerstag, 23.8., unter www.stiftung-genshagen.de. Tsp