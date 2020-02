Haben Filmemacher eine politische Verantwortung?

Die Frage richtet ein italienischer Journalist an die Jury. Jeremy Irons antwortet erst etwas ausweichend: "Schauspieler und Regisseure haben nicht zwangsweise politische Verantwortung", so der Jury-Präsident. "Aber wir tragen eine große Verantwortung gegenüber dem Film als Kunst." Dann wird er jedoch konkreter: Berühmte Personen könnten sich für bestimmte Dinge einsetzen, so Irons. Und damit größere Öffentlichkeit für Probleme schaffen. Als Beispiele nennt er Erderwärmung, Klimaökologie und Menschenrechte. "Es ist unsere Verantwortung als Menschen. Alle Menschen tragen eine gewisse Verantwortung."