Die besten Kulturtipps aus der Berliner Zitadelle Auf den Spuren des verschwundenen Bismarck-Denkmals

Was steht eigentlich 2023 so an in der Zitadelle von Berlin-Spandau? Museumschefin Urte Evert hat sich im Ohrensessel fix ein paar Gedanken gemacht und nennt im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel ihre Kulturtipps für 2023, bitteschön. Und: Sie sucht noch weitere Hinweise zum abgerissenen Bismarck-Denkmal, das einst in Spandau stand, aber dazu gleich mehr.

Urte Evert, Militärhistorikerin und Museumschefin in der Zitadelle Spandau. © privat

„Der März ist vom Jubiläum „175 Jahre Märzrevolution“ geprägt. Das verbinden wir mit den Aktionen zum Frauenmärz mit Lesungen, Stadtspaziergängen und Führungen“, sagt Evert. „Zum Beispiel werde ich am 10. März am Denkmal für Königin Luise in „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ eine Führung mit ganz viel Raum zur Diskussion veranstalten. Meine steile These: Das Standbild für Luise – übrigens das einzige für eine reale Frau in der Ausstellung mit 120 Denkmälern – ist ein Sinnbild für die Unterdrückung der Frauenbewegung insbesondere seit 1848/49. Natürlich hoffe ich auf Fragen, Widerspruch und konstruktiven Austausch.“

Nach Corona kehrt der Alltag zurück. „Am 7. Mai werden wir endlich wieder ein unbeschwertes Museumskinderfest auf der Zitadelle veranstalten. Zusammen mit den großartigen Kunsthandwerkerinnen im Atelierhaus, dem wunderbaren Puppentheater und natürlich den einzigartigen Fledermausexperten werden wir die Bastion Kronprinz mit einem kreativen und lustigen und spannenden Programm bespielen. Eigentlich wollte ich mich dafür als Weiße Frau verkleiden, aber mein freches Team meint, das wäre dann doch zu gruselig und ich sollte lieber wieder beim Kinderschminken helfen …“

Service zur Zitadelle Die Zitadelle ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, donnerstags von 13-20 Uhr.

Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, inklusive Lenin, Pferd, Juliusturm und Co.

Mehr Events: www.zitadelle-berlin.de/veranstaltungen

Und im Sommer? „Im Juni beginnt die große Geschichts-Ausstellung zu einem Thema, dem ausgerechnet Frau Annalena Baerbock gerade wieder einen Aktualitätsschub gegeben hat: Bismarck-Gedenken. Eigentlich ging es mir nur darum, den symbolisch gestürzten Tiergarten-Bismarck der Künstlergruppe Various & Gould auszustellen mit einer Reihe von skurrilen Auswüchsen der historischen Bismarckverehrung (und davon gibt es viele, zum Beispiel Bismarck-Baumkugeln, -Nussknacker usw.). Jetzt machen noch Marcio Carvalho und Projektion Bismarck mit“, sagt Evert.

„Ich bin auf der Suche nach weiteren Hinweisen zum 1942 abgebauten Spandauer Bismarck-Denkmal.“ Wer erinnert sich? Ganz oben sehen Sie eine 100 Jahre alte Postkarte vom Bismarckplatz, wo das Denkmal einst stand. Und hier zur Orientierung: Google Maps.

Das Denkmal „In dem nördlich der Altstadt auf den Spektewiesen angelegten Wohngebiet entstand Ende des 19. Jahrhunderts eine Anzahl von Straßen und Plätzen. Auf dem damaligen Bürgerbauplatz wurden ab 1880 Grünanlagen angelegt. Der solcherart verschönerte Platz erhielt 1901 ein Bismarckdenkmal und gleichzeitig den Namen Bismarckplatz“, schreibt das Berliner Straßenlexikon. Bis heute heißt der Platz so. Das Denkmal - insgesamt knapp 5 Meter hoch - überlebte den Krieg nicht: Es wurde 1942 offenbar eingeschmolzen, der Sockel durch Bomben zerstört.

„Gegen Ende des Jahres werden wir mit einer Sonderausstellung das beste Stadtteilarchiv Berlins feiern, nämlich unser Spandauer Archiv auf der Zitadelle! Seit 40 Jahren befindet es sich im Palas und beherbergt einige spektakuläre Besonderheiten, die wir den Besucher*innen zugänglich machen wollen.“

In unserem Spandau-Newsletter lesen Sie noch viel mehr Nachrichten aus dem Berliner Bezirk Spandau.

