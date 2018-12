Millionen Menschen sind an diesem Wochenende wieder mit Einpacken beschäftigt. Die Geschenke liegen bereit, die bunten Papierbögen auch, die Bänder zum Zwirbeln – hoffentlich reicht der Tesafilm! Und nach Heiligabend landen all die hübschen Hüllen zerknittert in der Tonne, nie ist sie so voll wie zwischen den Jahren.

Der Mensch packt Dinge ein, seit er nicht mehr von der Hand in den Mund lebt. Verhüllt wird zunächst mal aus praktischen Gründen, in Schachteln, Kisten, Kartons, Flaschen, Tuben, Tüten, Dosen, Plastikfolien. Mit der Erfindung des Papiers begann in China vor 1800 Jahren die Tradition des Verpackens. Die industrielle Herstellung von Papier und Kartonagen machte es ab 1850 massentauglich; bis dahin waren verhüllte Präsente der Oberschicht vorbehalten. Edle Ware wurde in Spanholzschachteln oder Holzstich-beklebte Kartons gesteckt, bis sich Papp- und Galanteriemeister oder auch Etui-Hersteller der Sache annahmen.

Ob Luxuswaren oder Billigmarken: Die Verpackung schützt, konserviert, stabilisiert, macht Rundes und Krummes stapelbar, versiegelt zwecks Umtauschrecht. Unverpackt lässt sich kaum etwas transportieren, in Zeiten des Online-Handels schon gar nicht. Und seit die Warenwelt unübersichtlich geworden ist, stellt die Verpackung auch Identität her. Das ist die kulturelle Seite.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er möchte wiedererkennen, was er kauft. Man steht vor dem Ladenregal und registriert auf der Stelle seine Lieblingsmarke, an der Farbe, der Form. Oder lässt sich vom Design zum Kauf verlocken. Die Verpackung ist die Botschaft. Wer möchte nicht gerne verdrängen, dass wir nicht Könige ist, sondern Kunden, schnöde Mitglieder der Konsumgesellschaft. Also sind Verpackungen schön, sie schmeicheln dem Auge, kaschieren die Profitmarge. Nicht die nervige, nur unter Fingernagelbruch-Gefahr zu entfernende Schutzfolie um CDs oder Bücher, sondern zum Beispiel Parfumflakons. Experten sagen: Das Duftwasser ist meistens spottbillig, kostspielig ist die Verpackung. Des Kaisers noble Kleider: Je mehr Luxus, desto aufwändiger das Gewand.

Schon das Zugucken kann aufregend sein

Seit gut 150 Jahren ist auch das Geschenkeverpacken an Weihnachten Tradition, steckt darin doch ein Rest von Selberbasteln. Selbst wenn es der zigfach verkaufte Bestseller ist, hübsch verpackt erhält das Buch eine persönliche Note. Und anders als beim Produktdesign verhüllt das Geschenkpapier die Identität des Präsents. Wegen des Überraschungseffekts.

„Einpacken ist das Vorspiel des Schenkens“, preist eine Berliner Luxus-Mall dieser Tage ihre Packstation an. „Verhüllung ist Verheißung“, sagt der Verhüllungskünstler Christo. Der Mensch packt gerne ein und aus, es ist ein Versprechen, ein kultischer Akt, ein erotischer Kitzel. Wer kennt das nicht: Das Öffnen, Freilegen, Anfassen und Inbesitznehmen eines Geschenks ist schon für sich genommen eine lustvolle Tätigkeit. Eine Art rauschhaftes Belohnungsritual auch bei Selbstgekauftem, wie Psychologen erforscht haben.

Pack doch mal aus!, heißt es bei Festen gern. Schon das Zugucken kann aufregend sein. „Unpackaging“-Videos von Smartphones oder Laptops werden millionenfach im Netz angeklickt – und keineswegs nur bei Apple-Produkten. Auspacken ist Kult, die Hülle selber begehrt: ein verrücktes Phänomen des Warenfetischismus.

Manch einer hat trotzdem keinen Nerv und lässt im Laden verpacken, Studien zufolge doppelt so viele Männer wie Frauen. Und während die einen bei der Bescherung geduldig Knoten aufschnüren und fein säuberlich das Klebeband abziehen, reißen andere rasch das Papier auf – ein kindlicher Moment. Hier die Überflussgesellschaft, da die Kriegsgeneration: die Großmutter hat Geschenkpapier noch gebügelt und wieder verwendet. Ein Begriff wie Recycling existierte noch nicht.

Man kann die Verpackung auch philosophisch überhöhen. Der Kulturwissenschaftler Ulrich Schödlbauer schrieb einmal über die Augen-Lust „am Unberührten, gepaart mit der Lust am Aufreißen, am Zur-Sache-Kommen, am Demolieren und Verletzen – Letztere eine Vor-Lust, die im Vollzug ertrinkt.“ Na ja, man kann’s auch übertreiben. Freuds FortDa-Spiel lässt grüßen.