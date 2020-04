Die vom RBB ausgerichtete TV-Show zur Verleihung der Deutschen Filmpreise hat begonnen. Die ersten Lolas wurden quasi fernzugestellt, zu den von zuhause zugeschalteten Gewinnern. Die Lola in Gold für die beste Hauptdarstellerin ging an Helena Zengel für ihre Rolle als Benni in "Systemsprenger". Ein zweiter Preis an "Systemsprenger" wurde für das beste Drehbuch vergeben.

Weitere Preise wurden zu Beginn der Gala an "Die Känguru-Chroniken" für die visuellen Effekte vergeben, die Kategorie ist erstmals neu dabei. Für das Maskenbild gewann der Musikfilm "Lindenberg. Mach dein Ding".

Wegen der Corona-Pandemie kann die Gala nicht wie geplant im Berliner Palais am Funkturm über die Bühne gehen, sondern wird aus dem TV-Studio von Edin Hasanovic moderiert, mit von zu Hause zugeschalteten Laudatoren, Nominierten und Gewinnern, darunter zu Beginn Anke Engelke und Iris Berben.

Die beiden Favoriten sind in diesem Jahr Burhan Qurbanis Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz" mit elf Nominierungen und Nora Fingscheidts Sozialdrama "Systemsprenger" mit zehn Nennungen. Weitere als bester Film vorausgewählte Produktionen sind Christian Petzolds "Undine", Jan-Ole Gersters "Lara", der Musikfilm "Lindenberg! Mach dein Ding" und das Scheinehe-Drama "Es gilt das gesprochene Wort".

Der Schauspieler und Entertainer moderiert die Lola-Show im Ersten. Foto: Jens Koch/Deutscher Filmpreis

Die in 19 Kategorien vergebenen Preise sind vom Bund mit insgesamt knapp drei Millionen Euro dotiert. Über die Nominierungen und die Gewinner entscheiden die rund 2000 wahlberechtigten Mitglieder der Deutschen Filmakademie.

Zwei Preise standen schon vorab fest: Der Ehrenpreis für sein Lebenswerk wird an den "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz verliehen; der Preis für den besucherstärksten Film geht an Bora Dagtekins Beziehungstragikomödie "Das perfekte Geheimnis". Die Verleihung der Hauptpreise, der Lolas in Gold, Silber und Bronze für den besten Spielfilm wird für die Zeit nach Mitternacht erwartet. chp