Bei der TV-Show zur Verleihung des 70. Deutschen Filmpreises zeichnet sich "Systemsprenger" als Sieger des Abends ab. Das in zehn Kategorien verliehene Sozialdrama von Nora Fingscheidt hat bis Mitternacht bereits fünf Lolas gewonnen, für Hauptdarstellerin Helena Zengel und für Nebendarstellerin Gabriela Maria Schmeide, für das beste Drehbuch, für Schnitt und Ton. Die Lolas werden in diesem Jahr quasi fernzugestellt, zu den von zuhause zugeschalteten Gewinnern. Der mit elf Nominierungen ebenfalls als Favorit ins Rennen gehende Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz" hat bisher drei Preise erhalten, für Albrecht Schuch als bester Nebendarsteller, für die Kamera und das Szenenbild.

Weitere Preise wurden zu Beginn der von Edin Hasanovic moderierten Gala an den Musikfilm "Lindenberg! Mach dein Ding" verliehen (für Maske und Kostüm), an Maryam Zarees Dokumentarfilm "Born in Evin" und an Caroline Links Kinderfilm "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" vergeben. "Die Känguru-Chroniken" gewannen die erstmals verliehene Lola für visuelle Effekte.

Live und solo auf der Bühne: Edin Hasanovic moderiert die Verleihung des Deutschen Filmpreises Foto: dpa

Wegen der Corona-Pandemie kann die Gala nicht wie geplant im Berliner Palais am Funkturm über die Bühne gehen, sondern wird aus dem TV-Studio von Edin Hasanovic moderiert, mit von zu Hause aus Küchen, Wohnzimmern und von Balkons zugeschalteten Laudatoren, Nominierten und Gewinnern, darunter Anke Engelke, Iris Berben und Adriana Altaras. Erster Eindruck: Die Kombination von Wohnzimmer-Show und Glamour-Format mit Scheinwerferstrahlen, Goldglitzer und Hasanovic meist alleine, tanzend und steppend auf der großen Showbühne, funktioniert nicht recht.

Neben Burhan Qurbanis "Berlin Alexanderplatz" und Nora Fingscheidts Sozialdrama "Systemsprenger" treten in der Königsdisziplin "Bester Film" Christian Petzolds "Undine", Jan-Ole Gersters "Lara", "Lindenberg! Mach dein Ding" und das Scheinehe-Drama "Es gilt das gesprochene Wort" an.

Die in 19 Kategorien vergebenen Preise sind vom Bund mit insgesamt knapp drei Millionen Euro dotiert. Über die Nominierungen und die Gewinner entscheiden die rund 2000 wahlberechtigten Mitglieder der Deutschen Filmakademie.

Zwei Preise standen schon vorab fest: Der Ehrenpreis für sein Lebenswerk wird an den "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz verliehen; der Preis für den besucherstärksten Film ging bereits an Bora Dagtekins Beziehungstragikomödie "Das perfekte Geheimnis". Die Verleihung der Hauptpreise, der Lolas in Gold, Silber und Bronze für den besten Spielfilm wird am Ende des Abends gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die Bühne gehen. chp