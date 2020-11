Und Deutschland, Europa, die übrige Welt? Sie kommen kaum vor. Den Wahlkampfauftritt an der Siegessäule in Berlin – es war der mit dem größten Publikum – handelt er in wenigen Zeilen ab. Von der ersten Europareise bleibt der G-20-Gipfel in London haften. Lesenswert sind die Kurzporträts von Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, den damaligen Präsidenten Russlands und Chinas, Dmitri Medwedew und Hu Jintao. Ebenso die Analyse ihrer Interessen und Interaktionen. Vom Nato-Gipfel in Baden-Baden und Straßburg bleibt in der Erinnerung, dass die Allianz zehn Jahre nach der Erweiterung noch immer keine Pläne hat, wie sie die neuen Mitglieder im Konfliktfall verteidigen will.

Ob Klimaabkommen, Umgang mit Irans Atomprogramm, Strategien für Afghanistan und den Irak, wo die USA sich formal an der Spitze internationaler Koalitionen um die Befriedung bemühen: Die Europäer spielen in Obamas Schilderungen keine wesentliche Rolle. Die USA sind der Hauptakteur. Obama überzeugt China und Russland, den Iran mit gemeinsamen Sanktionen unter Druck zu setzen. Er rettet die Kopenhagener Klimakonferenz vor dem Scheitern, indem er in einem dramatischen Showdown einen Kompromiss mit China, Brasilien, Indien und Südafrika erzwingt. International sieht Obama zwei Grundmuster. Alle erwarten Lösungsansätze von den USA, auch die, die ihre internationale Rolle kritisieren. Und: Nur wenige Länder sind bereit, sich über ihr eng definierten nationalen Interessen hinaus zu engagieren.

Die Eurokrise als Folge der griechischen Verschuldung erlebt er anders. Er wirbt für Rettungspakete, stößt aber bei Angela Merkel auf Widerstand. Sie sieht die Ursache in mangelnder Budgetdisziplin . „Wir machen keinen Lehman“, verspricht sie ihm – lassen Griechenland also nicht Pleite gehen, wie die USA es mit der Bank Lehman Brothers tat. Sie besteht aber auf Bedingungen für die Rettung, die Obama für falsch hält.

Die Verzögerungen der Gesundheitsreform im Kongress - ein Kraftakt für Obama

Im Zentrum des Buchs steht die Innenpolitik. Und der Umgang mit Republikanern, die die Kooperation verweigern. Sie steuern keine Stimme für das Rettungspaket gegen die Finanzkrise im Repräsentantenhaus bei. Im Senat müssen die Stimmen von vier moderaten Republikanern mit Zugeständnissen erkauft werden.

Es folgt der Sommer der Tea Party. Die Proteste führen zur Verzögerung der Gesundheitsreform im Kongress. Was tun? Da wird Obama nachdenklich. Da seine Präsidentschaft der Erfolg einer Graswurzelbewegung sei, könne er schlecht eine andere Graswurzelbewegung verdammen, nur weil sie von rechts komme und sich gegen ihn richte. Mit der Besinnung auf Verfahrenstricks kann „Obamacare“ am Ende verabschiedet werden.

Der erste Band endet mit dem Zugriff auf bin Laden im Mai 2011. Auf Obamas Reflektion, was er selbst dazu beigetragen hat, Trump möglich zu machen, wird die Welt warten müssen – bis Band 2 über ein verheißenes Land erscheint.

