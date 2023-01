Die titanische Jagd nach dem Eisberg Auf Expedition mit Frederic Church

Er malte wie ein Regisseur im großen Kino. Sein Panoramabild „The Heart of the Andes“ zog Tausende Besucher an, die dafür Einritt bezahlten. Heute hängt das Werk, enstanden nach Lateinamerikareisen in den Jahren 1853 und 1857, im Metropolitan Museum in New York. Es fasziniert immer noch, im Zeitalter der digitalen Optik.

Frederic Church (1826-1900), berühmter Vertreter der Hudson River School, war geprägt und getrieben von Alexander von Humboldts umfassendem Naturverständnis. Und von den abenteuerlichen Reisen des preußischen Weltgeistes. Church malte die Niagarafälle mit einer Energie und Plastizität, dass man das Rauschen der Wassermassen zu hören glaubte; eines der amerikanischen Meisterwerke in der National Gallery in Washington.

In späteren Jahren besuchte er Griechenland, die Levante, die klassischen Ruinenstätten, bis nach Petra hinein im heutigen Jordanien. Seine Leidenschaft aber war die Frontier, die Ausdehnung des amerikanischen Kontinents. Die gewaltige Malerei des Frederic Church ging einher mit der Eroberung des Westens, sie antizipierte die Landnahme. Es ist keine unschuldige Kunst, denn sie ist historisch verbunden mit dem technischen Fortschritt und dem Untergang der indigenen Völker.

Erfindung der Landschaft

Zugleich aber hat ein Künstler wie Church überhaupt erst eine moderne Vorstellung von der Natur erschaffen. Landschaft spielte in der Malerei zuvor kaum eine Rolle, sie wurde idealisiert bei Caspar David Friedrich und im Detail studiert von Turner. Church war auch ein klein wenig früher dran und draußen als die französischen Impressionisten. Und viel größer in der Dimension.

Im Frühsommer 1859 bricht er zu einer Fahrt in den Norden auf. Er segelt durch die kalten Gewässer von Nova Scotia, Newfoundland und Labrador, auf der Jagd nach Eisbergen. Es ist die neue Herausforderung, die er sucht, Polarexpeditionen kommen damals in Mode. Auch nach dieser Reise malt er ein monumentales Bildwerk, „The Icebergs“, das nach einer Odyssee nun im Dallas Museum of Art zu sehen ist. Wieder war es Church, der in freier Wildbahn und gefährlichen Annäherungen das Naturphänomen der weißen Riesen erstmals erfasste.

Anderthalb Jahrhunderte sind seit der Eisberg-Jagd des Malers vergangen. 1912 sank die Titanic nach der Kollision mit einem Eisberg, Ziel ihrer Jungfernfahrt war New York. Das Bild hat sich erschreckend schnell gewandelt. Wir müssen jetzt um Gletscher und Eisberge fürchten. Sie schmelzen ab durch die Erderwärmung. Der globale Klimawandel verändert und zerstört die Natur, wie sie ein Frederic Church einem staunenden Publikum präsentierte. Was es heute zu entdecken gibt, sind Verluste.

Damit beschäftigt sich eine Schau in Olana, dem Traumschloss in altpersischem Stil über dem Hudson, das Frederic Church für sich und seine Familie erbaute. Es ist ein Museumsort, den man nach Anmeldung besuchen kann. Die Autofahrt von New York City dauert zweieinhalb Stunden, parallel zum Fluss, an dem sich neben den Künstlern die Industriebarone des Gilded Age mit massiver Architektur verewigt sehen wollten. Olana ist speziell, gebautes Landschaftsbild, persönliches Zeugnis eines Malers, der Artefakte aus aller Welt zusammentrug. Humboldts „Kosmos“-Bände stehen in der Bibliothek hier neben Molières Komödien.

Seekrank bei der Arbeit

„Chasing Icebergs. Art and a Disappearing Landscape“ ist ein Kabinettsausstellung mit Überraschungen. Church hat aus dem Norden mehrere Tausend Skizzen mitgebracht, Eis und Meerwasser in unendlichen Schattierungen. Er mag das als Vorarbeit zum seinem majestätischen Eisberg-Portrait betrachtet haben. Doch die kleinen, teilweise winzigen Formate erzählen eine eigene Geschichte. Sie erinnern an frühe Aquarelle von Joseph Beuys.

Tag für Tag sind sie hinausgefahren, in der Hoffnung, einen Eisberg zu entdecken, an den man sich nah heranwagen kann. Der Schriftsteller Louis Legrand Noble hat Frederic Church begleitet und dem Abenteuer ein Bordbuch gewidmet, „After Icebergs with a Painter“. Der Maler. So nennt er ihn, wenn er beschreibt, wie Church mit Pinsel und Farbe auf schwankendem Deck jongliert, unermüdlich bei der Arbeit. Noble kotzt sich die Seele aus dem Leib, Church überwindet die Seekrankheit. Er kann sich das Schauspiel des „arctic alabaster“, des „Palmyra of the waves“, der schwimmenden Kumuluswolken, wie Noble es ausdrückt, nicht entgehen lassen.

Weiß wie der Tod, glühend wie Feuer, grün wie Glas. Die Anblick der Eisberge fordert den Maler auf das Äußerste. Man spürt es in Olana. Church hat in Naturzusammenhänge hineingeblickt, die in der von Menschen gemachten Klimakatastrophe zerreißen. Die Rekord-Kältewelle in Nordamerika in diesem Winter war nur ein Anfang.

