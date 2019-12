Im 16. Jahrhundert wird es dann noch dramatischer. Bei Tizian oder Tintoretto kommt der ungebetene Gast tatsächlich wie ein Wirbelwind auf Gewitterwolken herbeigeweht. Ein wilder Gedanke, der sich manifestiert, ein Geist aus der Flasche, manchmal mit einem Regiment von Putten im Gefolge.

Das Andere behelligt das Eigene, nur so kann etwas entstehen, dass das menschliche Fassungsvermögen übersteigt. Manche nennen es Gott.

Übrigens haben die Maler sich schon früh Gedanken über die Gewalt gemacht, die der Verkündigung innewohnt. Leonardo da Vinci störte sich sichtlich daran. Der Engel sehe aus, „als wollte er Unsere Liebe Frau aus dem Zimmer verjagen, mit Bewegungen, die eine solche Schmähung ausdrückten, wie man sie etwa dem niederträchtigen Feind zuteilwerden ließe“, empörte er sich und hatte den Eindruck, Maria wolle sich gleich aus dem Fenster stürzen. Wahrscheinlich schrieb er dies mit Blick auf Sandro Botticellis Version von 1489.

Man muss diese Wahrnehmung nicht teilen (oder er meinte doch ein anderes Werk): Die Körperhaltung der Gottesmutter bei Botticelli zeugt auch von Demut, und der Engel entbietet seinen Segensgruß immerhin auf Knien.

So oder so hatte Leonardo wenige Jahre zuvor eine ganz andere, geradezu kühne Verkündigung gemalt. Maria sitzt nicht im Haus, sondern an der Schwelle zum Garten, eine souveräne, königliche Gestalt, mindestens ebenbürtig mit Gabriel auf der Wiese und eher grüßend als abwehrend. Zwei Gleichgesinnte auf Augenhöhe.

Es kann auch ein bürgerliches Idyll sein, mit einer äußerst belesenen Frau in der guten Stube und dem Zimmermann in der... Foto: imago/Artokoloro

Fürchte dich nicht. Sandro Botticellis dramatische, ebenfalls in einer Nobelvilla angesiedelte „Verkündigung“ von 1489/90 hängt in... Foto: imago/United Archives Internatio

Leonardo da Vincis kühne "Verkündigungs"-Version von 1472 vertreibt die Angst aus der Begegnung, zeigt Maria und den Engel auf... Foto: Wikipedia

Die christliche Lehre unterscheidet fünf Stadien bei der Verkündigung. Auf die Conturbatio folgen Cogitatio, Interrogatio, Humilitatio und Meritatio, also Verwirrung, Nachdenken, Nachfragen, Unterwerfung und Wertschätzung. Die Sache mit der Unterwerfung – „mir geschehe nach deinem Wort“ – geht einem heute schwer gegen den Strich. Die Frau als fügsame Magd, das ist ein überkommenes, sexistisches Muster.

Aber die Geschichte lässt sich auch anders lesen. Maria wehrt sich ja, sie will es wissen, wie, weshalb, warum. Sie protestiert, argumentiert mit dem Engel, und der muss sich erklären, muss begründen, was den Verstand übersteigt. Hallo Welt: Die Humilitatio wäre so gesehen der Augenblick der Erkenntnis, dass die eigene kleine Privatheit in ihrer Beschränkung auf die Dauer nichts taugt. Wir schaffen das, wir sind so unbescheiden. Auch wenn vieles dagegen bespricht.

Es ist wie mit der Liebe. Auch sie übersteigt das Fassungsvermögen

Der Moment der Verkündigung, auch davon erzählen die Bilder, sprengt die Grenzen der Zeit. Maria liest gerade bei Jesaja die Stelle mit der Wurzel Jesse, eine Vorschau auf ihre eigene Biografie. In manchen Darstellungen – es gibt auch Reliefs, Buchmalereien, Bleiglasgemälde, Figurengruppen – ist die Vertreibung aus dem Paradies an den Bildrand gerückt, noch so eine unfreiwillige Flucht aus dem Paradiesgarten. Auf anderen Bildern hat das auf seinem Glitzerstrahl herbeiflitzende Jesuskind sein Kreuz schon geschultert. Geburt in der Notunterkunft, Flucht vor Herodes’ Soldaten, Exil in Ägypten, grausamer Tod des eigenen Sohns – die Welt ist seitdem nicht friedlicher geworden. Die Frau aus Nazareth begreift das in diesem Moment.

Intime Szene: Gaudenzio Ferraris "Verkündigung" aus dem Jahr 1512 ist in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen. Foto: Wikimedia Commons

Es ist wie mit der Liebe. Auch sie entzieht sich der Ratio, bleibt mit Verwirrung und Zweifeln behaftet, sprengt die Grenzen des Ich. Die Verkündigungs-Bilder halten diesen ungemein intimen Moment fest, so etwas wie Angstlust, eine nervöse erste Annäherung. Auf dem Diptychon aus Brügge hat Maria ihre Schuhe abgestreift, manchmal tänzeln die beiden. Die Choreografie der Gesten, die Dramaturgie der Blicke, die gesamte Körpersprache spricht Bände. Und wie alle Engel trägt Gabriel meist feine, feminine Züge.

Gaudenzio Ferrari hat seine „Verkündigung an Maria“ (1512) unmissverständlich als Liebesszene gemalt, auch sie hängt in der Gemäldegalerie. Die Lilie steht nicht zwischen den beiden, der Engel überreicht die Blume seiner Angebeteten. Die zartgliedrigen Finger malen Luftbotschaften, sie berühren sich fast. Maria, bestimmt im fünften Monat, neigt ihr Gesicht dem Ankömmling zu, keine Spur mehr von Fremdheit. Besser, wir stehlen uns leise davon und stören nicht länger.