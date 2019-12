Meistens kommt der Engel von links. Klopft nicht an, rauscht einfach rein in seinem Reise-Outfit, mit Wanderstab, pfauengefiederten Flügeln und windzerzaustem Gewand. Der Weg war weit, er kann sich kaum bremsen.

Kommt ein Fremder geflogen, und der macht erst einmal Angst. Die junge Frau ist allein zu Hause in Nazareth, sie ist vollständig in ihre Lektüre versunken, und jetzt fährt ihr der Schreck in die Glieder. Nicht mal in den eigenen vier Wänden ist man noch sicher. Schützend verschränkt sie die Arme vorm Körper, zurrt ihr Gewand fest, wehrt den Eindringling ab, hebt die Hand, eine deutliche Geste. Aber es hilft nichts, im Gegenteil. Die Botschaft, die der Fremde mitbringt, ist erst recht eine Zumutung, eine geradezu körperliche Attacke. Fragt nicht und kommt gleich mit Schwangerschaft. Übergriffig ist gar kein Ausdruck. Und dann sagt er auch noch: Fürchte dich nicht!

Unter den religiösen Darstellungen ist die Verkündigung Mariä eins der seltsamsten, in seiner stillen Explosivkraft ungeheuerlichsten Bildmotive. Der Erzengel Gabriel teilt Maria mit, dass sie ein Kind bekommen wird, obwohl sie noch nicht mit ihrem Verlobten, dem Zimmermann Josef, geschlafen hat. Und dass dieses Baby ein Gott ist, genauer: Gottes Sohn. Was jetzt, Gott oder Mensch, geht’s noch?

Vor allem die Renaissancekünstler haben die Szene aus dem Lukas-Evangelium in zahlreichen Varianten gemalt. Mal mit heiligem Geistesblitz von hoch oben, mal mit Gottvater auf seinem Wolkenbalkon, mal mit Taube als „Erzeuger“, mal saust das Jesuskind persönlich vom Himmel Richtung Maria. Und deren Bauch wölbt sich gleich, als sei sie auf der Stelle hochschwanger.

Hier soll es jetzt nicht um das Mysterium der Jungfrauengeburt gehen, nicht um Fragen des Glaubens, sondern um die Kollision zweier Welten. Der Fremde und die Frau, die äußere und die innere Sphäre, Angriff und Angst, Gewalt und Geheimnis, Intimität und Respekt – davon erzählt die Verkündigung.

Noch sind die Welten getrennt. Diptychon eines Meisters um 1500, mit auf Goldgrund herbeischwebendem Engel. Maria am Betstuhl hat... Foto: SMB/Gemäldegalerie/Jörg P. Anders

Horch, was kommt von draußen rein. In manchen frühen Darstellungen sind die Welten noch strikt getrennt. Giotto hatte das Personal in der Scrovegni-Kapelle Anfang des 14. Jahrhunderts säuberlich aufgeteilt, Gabriel links und die Muttergottes rechts vom Triumphbogen platziert. In der Berliner Gemäldegalerie hängt ein kleines, kaum 20 Zentimeter großes Diptychon eines Brügger Meisters: hier der Engel auf Goldgrund, ein herbeischwebendes himmlisches Wesen mit Taube im Aureolen-Schlepptau, eine Ikone. Dort die an ihrem Betstuhl kniende, sich erstaunt umwendende Maria in häuslicher Umgebung, nach Art der niederländischen Genrebilder.

Anmut oder Mut: Meistens geht es dramatischer zu als auf den zauberhaften Bildern von Fra Angelico, von dem die anmutigsten Verkündigungen stammen, die schönsten Engel sowieso. In der Florentiner Kunst des 15. Jahrhunderts, bei den Flamen, auch in Deutschland wird eine theatralische Überwältigungsszene daraus. Auf Matthias Grünewalds Isenheimer Altar ist der Vorhang zur Seite gerissen, der Engel zeigt mit spitzem Finger auf die wehrlose Frau, die vor lauter Schockstarre kaum zurückweichen kann. Oder er redet auf sie ein, gibt sichtlich keine Ruhe, weshalb Wortbänder seinem Mund entweichen und beider schwungvoll gefältelte Gewänder sich beinahe verheddern.

Die schönsten Engel hat Fra Angelico gemalt. Diese "Verkündigung" entstand 1440 als Wandbild für das Kloster San Marco in Florenz. Foto: Iimago/Herb Hardt

Ein Akt der Überwältigung: Matthias Grünewalds "Verkündigung" für den Isenheimer Altar, heute im Museum Unterlinden in Colmar. Foto: imago stock&people

Das Gnadenbild in der Kirche Santissima Annunziata in Florenz, um 1360. Ein Engel soll Marias Gesicht zu Ende gemalt haben. Foto: Wikimedia Commons

Öffentlicher Raum und Privatsphäre sind nicht länger voneinander geschieden, auch wenn eine korinthische Säule die beiden manchmal noch separiert. Oder eine Vase mit hochgewachsener Lilie, Symbol der Jungfräulichkeit: Im Hohen Lied des Alten Testaments wird Maria die Lilie unter den Disteln genannt.

Dass gerade die Renaissancemaler in Florenz das Thema so liebten, hatte zunächst praktische und fromme Gründe. Mariä Verkündigung war einer der höchsten Feiertage der Stadt, bald wurde das Gnadenbild in der Kirche Santissima Annunziata zum Vorbild für ganze Generationen: Der Engel (von links!) und Maria vereint auf dem Bild eines unbekannten Künstlers, und Marias Gesicht soll von niemand Geringerem als einem Engel zu Ende gemalt worden sein. Auf den zweiten Blick steckt mehr dahinter, das Gegenteil von Aberglaube. Es war ja die Renaissance insgesamt, die die Wirklichkeit entdeckte, den biblischen Gestalten und Heiligenfiguren menschliche Züge verlieh und die idealisierten Bildhintergründe durch realexistierende Landschaften ersetzte. Verkündigung, das ist der Einbruch der Realität in die sakrale Kunst, die Öffnung des Horizonts, die Sensation der Perspektive.

Schon bald residiert Maria in einer Luxusvilla vor den Hügeln der Stadt, die in Piero del Pollaiuolos „Verkündigung“ (ebenfalls in der Gemäldegalerie) mit marmornen Fußböden und prunkvoll gearbeiteten Pilasterwänden ausgestattet ist. Oder sie empfängt unter dem Türsturz eines Palasts, eines Patrizierhauses, unter Kolonnaden, in einer Eckloggia. Architekturen, die eine weniger devote als stattliche Frau rahmen und einer zunehmend selbstbewussten Stadtgesellschaft als Raumbühnen dienen. Oder der Fremdling stöbert die Muttergottes in spe im bürgerlichen Schlafgemach auf, wo sie nicht nur in der Bibel blättert, sondern auch Nähzeug oder Spindel zur Hand hat. Der soziale Status bemisst sich an den Attributen des Häuslichen und den mal kostbar geschmückten, mal in nobler Schlichtheit gehaltenen Kleidern.

Zu sehen in der Berliner Gemäldegalerie: Piero del Pollaiuolos "Verkündigung" in einer prunkvollen Villa in den Hügeln. Das... Foto: SMB/ Gemäldegalerie/Jörg P. Anders

Und der Engel? Grüßt von der Straße, kniet im Garten, im weitläufigen, häufig umschlossenen Park. Meist tut er dies vor geöffneten Fenstern oder Mauern, die den Blick auf die große, weite Welt freigeben, mit sich bis in die Ferne schlängelnden Pfaden und Stadtpanoramen. Auch das entspricht der Vorstellung von Angriff, von Zudringlichkeit: Der hortus conclusus, im Alten Testament wie in der Mystik ein weiteres Symbol für Jungfräulichkeit, ist nicht länger ein Schutzraum oder ein Gefängnis, sondern Schauplatz einer Begegnung der dritten Art. Die Außenwelt lässt sich auf die Dauer nicht fernhalten.