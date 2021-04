Dinosaur Jr.: Sweep It Into Space (Secretly Group)

Als sich Dinosaur Jr. vor 16 Jahren wieder in ihrer Achtziger-Originalbesetzung zusammentaten, glaubte wohl niemand – einschließlich ihrer selbst –, dass das lange gut gehen würde. Doch nun bringt das Trio schon sein fünftes Album seit der Reunion heraus und lässt es so schön krachen wie zu seligen Alternative-Rock-Zeiten. Nadine Lange, Tagesspiegel

Alfa Mist: Bring Backs (Anti)

MC, Producer, Jazz-Autodidakt. Das ist Alfa Mist aus East-London. Als eifriger Student des mit Jazz-Samples durchwirkten Hip-Hops des Goldenen Zeitalters lernte er den Jazz kennen und verfiel der Idee, ihn selbst zu spielen. Seine Tracks orientieren sich am Ton von Miles Davis und so sind hier, anders als derzeit in London üblich, keine Black-Atlantic-Parolen zu hören, sondern ein hypnotischer Großstadtsound für endlose U-Bahn-Fahrten. Andreas Müller, Moderator

International Music: Ententraum (Staatsakt)

Der größte Popentwurf seit Langem kommt aus Essen. 17 Songs sind auf dem zweiten Album von International Music, darunter kein einziger Stinker! Die Musik ist ultimativ Rock, aber so lieb, zärtlich und zugewandt – so muss man sich wohl den Ententraum vorstellen, der der Platte den Namen gibt. Christoph Reimann, Musikjournalist