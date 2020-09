Die Berliner Dokumentarfilmerin und Grimme-Preisträgerin Alice Agneskirchner ("Ein Apartment in Berlin", "Killing Bambi") sucht für einen Film über Ulrich und Erika Gregor Menschen, die die beiden Kinoenthusiasten auf besondere Weise erlebt haben.

Die „Gregors“, Jahrgang 1934 und 1932, hatten sich als junge Studierende im Kino kennengelernt - wo sie sich über einen Film stritten. Nach dem Studentenfilmclub an der FU in Berlin riefen sie die „Freunde der Kinemathek“ ins Leben, starteten 1970 das Kino Arsenal, damals noch in der Schöneberger Welserstraße, und organisierten ab 1971 das Internationale Forum des Jungen Films auf der Berlinale.

Ulrich Gregor leitete die Sektion dann auch offiziell ab 1980 und war gemeinsam mit Moritz de Hadeln Leiter der Filmfestspiele. Im Jahr 2000 gab Gregor die Forums-Leitung an seinen Nachfolger Christoph Terhechte ab. 2010 wurden die Gregors gemeinsam mit der Berlinale-Kamera ausgezeichnet.

Wer erinnert sich an besondere Erlebnisse mit den Gregors?

Legendär wurden die von Ulrich Gregor geleiteten Publikumsdiskussionen mit den Filmemachern während des Festivals im Delphi-Kino. Erika Gregor fungierte über Jahrzehnte als Back-Office, die beiden reisten auch in alle wichtigen Filmregionen der Welt. Gemeinsam hat das Paar Filmgeschichte geschrieben. Wer sich an besondere Filmvorführungen, Erlebnisse im Arsenal oder Forum erinnert, kann zur Filmproduktion Kontakt aufnehmen, unter der Telefonnummer 030/21969906. Weitere Informationen unter https://diegregors-derfilm.de/. Tsp